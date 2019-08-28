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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Ata tohumu yarın tanıtılacak

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Ata tohumu yarın tanıtılacak

Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Ata Tohumu Projesi, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan toplanan tohumların genetik ve kimyasal tanımları yapıldı ve gerekli özellikleri taşıyanların çoğaltılma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemler de yürütülüyor. Nitelikleri belirlenen ve çoğaltımı yapılan tohumlardan elde edilen ürünlerin mağazalarda satışlarına başlandı.

Anadolu'nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan projeyle Ata mirası tohumlardan elde edilen ürünler sofralara ulaşmaya başladı.

ATA TOHUMLU ÜRÜNLER İKRAM EDİLECEK

Açıklamaya göre, Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı İşletmesi'nde yarın yapılacak.

Projede görev alan kurum ve kuruluşların yanı sıra atalarından yadigar tohumları evlerindeki sandıklarından çıkarıp bağışlayan ve bu tohumları ekerek mahsule dönüştüren çiftçiler de etkinlikte yer alacak.

Etkinlik kapsamında, Ata tohumlarının ekildiği bahçe ziyaret edilecek. Bahçede üretilen taze ürünlerle bu ürünlerin tohumlarının yer aldığı stantta incelemelerde bulunulacak.

Tören alanındaki misafirlere, içinde Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin yer aldığı ikramda bulunulacak. 

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