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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

At satışlarında rekor

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At satışlarında rekor

Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu tarım işletmelerinde safkan Arap atı yetiştiriciliğini sürdüren TİGEM, düzenlediği müzayedede, safkan elit tayların satışından elde ettiği 5 milyon 475 bin lira hasılatla en yüksek satış gelirine ulaştı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), düzenlediği müzayedede, safkan elit tayların satışından elde ettiği 5 milyon 475 bin lira hasılatla en yüksek satış gelirine ulaştı.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretiminde öncü kuruluş olmasının yanı sıra Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu tarım işletmelerinde safkan Arap atı yetiştiriciliğini sürdüren TİGEM'de tarihi bir rekora imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 25 Haziran'da başlayan safkan koşu ve elit tayların camianın beğenisine sunulduğu satışların en çekişmeli olanının ise bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldığı ifade edilerek, "Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan elit tayların satışından elde edilen 5 milyon 475 bin lira hasılatla en yüksek satış gelirine ulaşıldı. Müzayedede 700 biner lira fiyat ile Sancar ve Arapoğlu isimli taylar, Murat Aktaş ve Cengiz Akça tarafından satın alındı. Ortalama 342 bin lira fiyatla 16 baş ikili erkek tayın alıcı bulduğu satışlarda Sancar ve Arapoğlu'nu, 580 bin liraya satılan Kocapolat isimli safkan takip etti." bilgisi verildi.

Açıklamada, 2014 yılında gerçekleştirdiği Karacabey işletmesi yetiştirmesi safkan elit tay satışlarında ise yine tarihi bir rekora imza atan TİGEM'in, "Uçankral" isimli safkanı 800 bin liraya sattığı ifade edildi.

Açıklamada, geçmişten bu yana tarihine bir vefa olarak, ülkenin gen kaynaklarının korunması amacıyla yürüttüğü ıslah çalışmaları ile TİGEM'de safkan Arap atı yetiştiriciliğinin Osmanlı geleneklerine dayandığı kaydedildi.

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