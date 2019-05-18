Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAsya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
GeriEkonomi Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'ye mart sonu itibarıyla Asya'dan 466 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşirken, bu rakam söz konusu dönemdeki toplam doğrudan yatırımların yüzde 56,8'ini oluşturdu. Ülke bazında bakıldığında Türkiye, bu yılın mart sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı 427 milyon dolarla Azerbaycanlı yerleşiklerden çekti.

Türkiye'ye mart sonu itibarıyla gerçekleştirilen doğrudan yatırımların 466 milyon doları Asyalı yerleşiklerden gelirken, bu dönemde en fazla yatırım yapan ülke 427 milyon dolarla Azerbaycan oldu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018'in mart ayında 835 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yurt dışındaki yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 2019'un aynı döneminde 820 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, Türkiye'ye doğrudan yatırımların 466 milyon doları Asyalı, 342 milyon doları Avrupalı, 10 milyon doları Amerikalı ve 2 milyon doları Afrikalı yatırımcılardan geldi. Böylece Türkiye'ye mart ayında gerçekleştirilen doğrudan yatırımların yüzde 56,8'ine Asyalı yatırımcılar imza attı.

Türkiye, geçen yılın mart ayında Avrupa'dan 751 milyon dolarlık, Amerika'dan 30 milyon dolarlık ve Asya'dan 54 milyon dolarlık doğrudan yatırım çekmişti.
Rakamlar, Asyalı yatırımcıların mart ayındaki Türkiye'ye doğrudan yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 412 milyon dolarlık önemli bir artış kaydettiğini aynı dönemde Avrupa'dan gelen yatırımların ise 409 milyon dolar azalarak yüzde 54,5'lik kayıp yaşandığını ortaya koydu.

Bu sonuçlarla Asya, Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider konumda bulunan Avrupa'nın da önüne geçmiş oldu.

YABANCILARIN İLGİSİ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE

Yurt dışındaki yerleşiklerin mart sonu itibarıyla Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü aldı. Söz konusu alanda yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımları 420 milyon dolara ulaşırken, bu da toplam yatırımların yüzde 56,8'ine tekabül etti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörünü, 268 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret takip etti. Bu yılın mart ayında Türkiye'de imalata 73 milyon dolarlık, finans ve sigorta faaliyetlerine 15 milyon dolarlık, bilgi ve iletişime 11 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 10 milyon dolarlık, ulaştırma ve depolamada 8 milyon dolarlık, inşaata 4 milyon dolarlık, madenciliğe 3 milyon dolarlık, diğer sektörlere ise toplam 8 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla artış kaydettiği sektör ise yine toptan ve perakende ticaret oldu. Söz konusu sektörde geçen yılın mart ayında 22 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu rakam 2019'un aynı ayında 246 milyon dolarlık artışla 268 milyon dolara ulaştı.

EN FAZLA YATIRIM AZERBAYCANLI YERLEŞİKLERDEN

Türkiye, bu yılın mart sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı Azerbaycan, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan çekti. Azerbaycanlı yerleşiklerden Türkiye'ye 427 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, bu rakam toplam doğrudan yatırımların yüzde 49,9'unu karşıladı.

Söz konusu dönemde İngiltere'den 253 milyon dolarlık, İtalya'dan 22 milyon dolarlık ve Fransa'dan 12 milyon dolarlık yatırım geldi. Aynı dönemde doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla düşüş kaydettiği ülke ise Avusturya oldu. Avusturyalı yerleşiklerin geçen yılın mart ayında 250 milyon dolar olan doğrudan yatırımları bu yılın aynı döneminde sıfıra indi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Ersoy'dan Müzeler Günü mesajı

Sıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak

Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! Türkiye de listede

Havada karada bayram... 9 günlük tatil için ulaştırma sektörü ek seferlere odaklandı