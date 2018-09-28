Asya devinden 'temiz enerji'ye 200 milyon dolar
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na (TSKB), hükümetten gelen garanti desteğiyle 200 milyon dolar kredi vermek için onay verdi. Kredi, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için uzun vadeli finansmanı destekleyecek.
FİNANSMAN desteğine ilişkin konuşan AIIB Başkan Yardımcısı ve Baş Yatırım Sorumlusu DJ Pandian “Türkiye'nin bankacılık sektöründe uzun vadeli sermaye kısıtlamalarının azaltılmasına yardımcı olacağı için Türkiye'de bir finansal aracı ile ilk defa kredi verme programımız için TSKB ile ortaklık yapıyoruz. Sürdürülebilir altyapıyı teşvik etme ve Asya'ya özel sermaye yatırımını harekete geçirme misyonumuz ile uyumlu” dedi.
TEMİZ ENERJİDE KULLANILACAK
Banka adına yapılan açıklamada, kredinin kullanılacağı alanlar için ise "Kredi, güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve enerji verimliliği projeleri gibi yenilenebilir enerji projelerini ve daha düşük oranda da olsa ulaştırma, su yönetimi ve arıtma, elektrik iletimi ve telekomünikasyon gibi diğer altyapı sektörlerinde finanse edecektir" denildi.
200 milyon dolarlık kredi desteği, AIIB'nin, Tuz Gölü gaz depolama tesisi genişleme projesine yaptığı 600 milyon dolarlık yatırımın ardından, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği ikinci önemli yatırımı oldu.
ENERJİ İTHALATINA BAĞIMLILIĞI AZALTIR
AIIB Yatırım Operasyonları Genel Müdürü Yee Ean Pang ise konuya ilişkin açıklamasında "Bu yeni yatırım programı, Türkiye'nin enerji ithalatı konusundaki bağımlılığını hafifletmek için Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda sürdürülebilir enerji projelerini destekleyecektir. Ayrıca, TSKB'nin güçlü yönetim prosedürlerinin, AIIB'nin kredisinin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer altyapı projelerine genişletilmesinin en yüksek kalitede olmasını sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 68’inin sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluştuğunu hatırlatan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, 200 Milyon ABD Doları tutarındaki bu yeni krediyle yine bu alandaki yatırımları desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İnce şöyle devam etti: “Sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımları, gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu nedenle TSKB olarak biz de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapı yatırımları kredilerine öncelik veriyoruz. Bu alanda 2002’den bu yana orta ve uzun vadeli fonlarla, 245 yenilenebilir enerjive 78 enerji verimliliği projesine finansman sağladık.”
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