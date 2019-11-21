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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Asya borsaları ticaret müzakeresi endişeleriyle geriledi

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Asya borsaları ticaret müzakeresi endişeleriyle geriledi

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair haberlerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla azaldı.

Öte yandan, Çin'in ABD'ye daha fazla tarife indirimi konusunda baskı yapmasının, ABD'nin ise kendi taleplerini önceliklendirmesinin anlaşmanın önünde engel oluşturduğuna, bu nedenle de ilk fazda uzlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair basında çıkan haberler konuya ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.

Haberlerin ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin iletişimi sürdürmeye devam edeceği, ilk fazda anlaşmak için çaba gösterileceği bildirildi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,25 azalarak 2.903,64 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 23.038,58 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi 40.650,60 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,53 düşüşle 26.478,24 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 kayıpla 2.096,60 puanda seyrediyor.

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