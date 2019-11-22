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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Asya borsaları ticaret müzakereleri belirsizliği ile karışık seyretti

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Asya borsaları ticaret müzakereleri belirsizliği ile karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çin yetkililerinden ticaret müzakereleri kapsamında bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına dair belirsizliği artıran açıklamalar, Asya borsalarında karışık bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşması yapılmaması durumunda tarifeleri daha fazla yükselteceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin ABD Senatosu'ndan geçen ve Hong Kong'daki protestolara destek veren yasa tasarılarını onaylaması konuya yönelik belirsizlikleri artırdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de ülkesinin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ABD ile ilk aşama ticaret anlaşması için çalışmak istediğini, ticaret savaşını kendilerinin başlatmadığını, gerektiğinde karşı koyacaklarını söyledi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,61 gerileyerek 2.885,93 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi de kasımda önceki aya kıyasla 0,2 puan yükselerek 48,6'ya çıktı. Açıklanan verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,32 artarak 23.112,88 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerindeki yatay hareketini sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,54 düşüşle 40.355,71 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 artışla 26.530,01 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 2.101,96 puanda seyrediyor.

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