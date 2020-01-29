Asya borsaları tepki alımlarıyla yükseldi

Global bir sorun haline gelen ve bugüne kadar 15'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili gelişmeler gündemin odağında bulunmaya devam ederken, Son durumda Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı da 5 bin 974'e yükseldi.



Virüsün küresel ekonomiye yansımalarına yönelik endişelerin giderek arttığına işaret eden analistler, buna karşın salgının ekonomik boyutunun hesaplanması için henüz erken olduğunu vurguladı.



Yatırımcı kararlarında salgına dair kaygıların temel faktör olmayı sürdürdüğünü belirten analistler, pay piyasalarında toparlanma isteğinin öne çıktığına işaret etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 7 günlük düşüşüne son vererek bugün yükselişe geçti. Endeks, günü yüzde 0,7 artışla 23.379,40 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 109,1 seviyelerinde dengelendi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 41.278,44 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 kazançla 2.185,28 puanda seyrediyor.

Hong Kong ve Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.