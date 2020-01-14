MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAsya borsaları karışık seyretti
GeriEkonomi Asya borsaları karışık seyretti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

Asya borsaları karışık seyretti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya borsaları karışık seyretti

86 yıl boyunca hizmet veren rışık bir seyir izlendi.

ABD, Ağustos 2019'da "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'i, bu listeden çıkararak yarın imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması öncesi piyasalara pozitif mesaj verdi.

Bu gelişmenin ardından dolar/yuan paritesi 6,8992 ile 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise 3.127,17 puanla 26 Nisan 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,28 azalarak 3.106,82 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,73 artışla 24.025,17 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,10 değer kazanarak analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 110 sınırını aştı.

Hindistan'da Sensex endeksi 41.867,55 puanla yatay bir seyir izlerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,33 kayıpla 28.859,50 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,43 primle 2.238,88 puanda bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle