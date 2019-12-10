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Ekonomi
AA
10.12.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Asya borsaları karışık seyretti

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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ederken, bu yıl bitmeden bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin beklentileri destekleyen gelişmelere karşın piyasalardaki risk iştahının azaldığı görüldü.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in çok taraflı ticaret sistemini ve Dünya Ticaret Örgütü'nün otoritesini korumak için çaba harcamaya devam edeceği vurgulandı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,10 artarak 2.917,32 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,09 azalışla günü 23.410,19 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 değer kazanarak 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,32 düşüşle 40.352,28 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 kayıpla 26.469,37 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 primle 2.098,00 puanda seyrediyor.

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