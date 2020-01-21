Asya borsaları geriledi

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün devam eden para politikası toplantısından, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı çıktı.

Karar metninde, bankanın, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesine dair ihtimalde bir artış görürse, gevşeme yönünde ilave tedbirler almaktan çekinmeyeceği vurgulanırken, ekonomik görünüme dair projeksiyonlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda BoJ, 2020 mali yılı için enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürürken, büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize etti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı açıklamada, fiyat trendinde bir değişiklik görmediklerini, enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'lik hedefe doğru ilerlediğini belirterek, "Dolayısıyla para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 azalarak günü 23.864,56 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18 değer kaybederek 109,96 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,41 azalışla 3.052,14 puan olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 düşüşle 41.430,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,66 kayıpla 2.239,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,01 gerilemeyle 2.239,69 puanda seyrediyor.