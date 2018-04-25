Asya borsaları düşüşlerle açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAsya borsaları düşüşlerle açıldı
GeriEkonomi Asya borsaları düşüşlerle açıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
25.04.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Asya borsaları düşüşlerle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya borsaları düşüşlerle açıldı

ABD’de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde Ocak 2014’ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesinin ve Wall Street endekslerinin sert düşüşlerle kapanmasının ardından Asya’da da borsalar düşüşlerle açıldı.


10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.017 yükselişle tekrar yüzde 3.0 düzeyinde. Bu da ABD Merkez Bankası’nın beklenenden daha fazla faiz artıracağı beklentisini güçlendiriyor ve küresel finans piyasalarına satış dalgası getirebileceğinden endişe ediliyor.

ASYA ABD on yıllık tahvil getirilerinin tekrar yüzde 3.0’e gelmesinin ardından Asya borsalarında,

JAPONYA’DA NİKKEİ YÜZDE 0.28 DÜŞÜŞLE 22,215.32 PUANA,

ÇİN’DE SHANGHAİ BORSASI, YÜZDE 0.50 DÜŞÜŞLE 3,113.43 PUANA,

HONG KONGDA HSI YÜZDE 1.11 DÜŞÜŞLE 30,295.10 PUANA,

- GÜNEY KOREDE KOSPI YÜZDE 0.97 DÜŞÜŞLE 2,440.99 PUANA GERİLEDİ. 

ABD - ABD borsalarında tahvillerinin yüzde 3.0e yakın seyretmesinin ardından endeksler günü düşüşlerle kapattı. 

ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street’te haftanın ikinci gününde;

 DOW JONES YÜZDE 1.74 DÜŞÜŞLE 24,024.13 PUANDAN,

 S&P 500 YÜZDE 1.34 DÜŞÜŞLE 2,634.56 PUANDAN,

 NASDAQ İSE YÜZDE 1.70 DÜŞÜŞLE 7,007.35 PUANDAN KAPANDI. 


İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.015 artışla 2.496 düzeyindeyken, 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.013 yükselişle 3.182 düzeyinde.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 26 Nisanda gerçekleştireceği toplantı sebebiyle Euro Bölgesi para politikaları için önemli bir hafta olacak. 27 Nisan’da Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de açıklanacak.

Fransa ve Almanya ekonomilerinden gelen İş Dünyası Güven Endeksi ve ifo İş Ortamı Güven Endeksi verilerinin ekonomilerin yavaşladığına işaret etmesinin ardından, Avrupa piyasaları ABD tahvillerindeki hareketin ardından karışık seyirle kapandı.

- DAX YÜZDE 0.17 DÜŞÜŞLE 12,550.82 PUANA GERİLERKEN,

- FTSE MIB YÜZDE 0.22 YÜKSELİŞLE 24,035.49 PUANA,

- FTSE YÜZDE 0.36 ARTIŞLA 7,425.40 PUANA,

- CAC YÜZDE 0.10 YÜKSELİŞLE 5,434.02 PUANA GERİLEDİ.

- STOXX 600 İSE YÜZDE 0.02 DÜŞÜŞLE 383.11 DÜZEYİNDE.

FED 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar küresel piyasalarda değer kaybetti ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 91.00 bandının üzerine de çıktıktan sonra yüzde 0.19 yükselişle 90.97 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.18 düşüşle 1.2208 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerine çıktı ve yüzde 0.28 artışla 109.12 yen düzeyine yükseldi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Asya borsaları düşüşlerle açıldı

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı