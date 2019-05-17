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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Astana Ekonomik Forumu sona erdi

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Astana Ekonomik Forumu sona erdi

Forumun ikinci ve son gününde küresel ekonomik sorunlar, dijitalleşme, yeşil ekonomi ve diğer bazı konularda oturumlar yapıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iki gün süren 12'nci Astana Ekonomik Forumu (AEF) sona erdi. Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İlham Verici Büyüme, İnsanlar, Şehirler, Ekonomiler" temalı forumun ikinci ve son gününde, küresel ekonomideki sorunlar, dijitalleşme, yeşil ekonomi ve diğer bazı konularda oturumlar yapıldı.

Türkiye'den foruma katılan Sayıştay Başkan Yardımcısı Zekeriya Tüysüz, "Mili Kilit Göstergeler: Sürdürülebilir Kalkınma Araçları Paneli"nde değerlendirmelerde bulundu.

Tüysüz, AA muhabirine, forumun dünyada her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların tartışılması ve tecrübe paylaşımı açısından önemli olduğunu, oturumların da verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye ve ev sahibi Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerinin çok içten ve verimli olduğunu belirten Tüysüz, şunları kaydetti:
"Kazakistan ile çok yakınız. Değişik platformlarda onlar bizi, biz de onları destekliyoruz. Gerek ikili ilişkilerimiz gerekse bu tür platformlar kapsamında birbirimize değerli katkılarımız oluyor. Kazak kardeşlerimize deneyimlerimizi aktarırken, onların da yaklaşımlarından faydalanma imkanı buluyoruz. Forum kapsamında çok önemli sorunlar tartışma konusu yapıldı, yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getirildi. Bu anlamda forum herkes için çok faydalı olacaktır."
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