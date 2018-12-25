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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.12.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

ASO'dan "nitelikli personel" çağrısı

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ASO'dan "nitelikli personel" çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, daha fazla üretim için nitelikli ve donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayisi eleman bulamıyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başlatılan Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET- European Credit System For Vocational Education and Training) Çalıştayı'na katıldı. 

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, ECVET ile bireylere farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda mesleki eğitimlerini tamamlayabilme yolunun açıldığını bildirdi. Bu sistemin, bireyin kendi ülkesi dışındaki bir yerde gördüğü eğitimin tanınmasını ve şeffaflığını sağlamak üzere geliştirildiğine işaret eden Özdebir, sistemle hayat boyu eğitimin cazibesinin artacağına inandığını vurguladı. 

Özdebir, genç nüfusun niteliğinin artırılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"ECVET yalnız istihdam açısından değil, en büyük sermayemiz genç nüfusun niteliğinin artırılması açısından, onları teşvik edecek bir unsur olarak değerlendirilmeli. ASO olarak yıllardır mesleki eğitim konusunda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek modeller ortaya koyup, hem mesleki eğitimin niteliğini yükseltmeyi amaçlıyoruz hem de mesleki eğitimin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Mesleki eğitimi cazip hale getirmenin önemli yollarından biri de meslekte kariyer basamaklarının oluşturulması. ECVET projesinin mesleki eğitimin cazibesinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizim petrolümüz, altınımız, çok değerli madenlerimiz yok. Biz, üreterek var olmak mecburiyetinde olan bir ülkeyiz." 

Daha fazla üretim için nitelikli ve donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Özdebir, "Maalesef bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayisi eleman bulamıyor. O zaman bir yerde yanlış yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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