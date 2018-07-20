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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
20.07.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

ASO'dan Bakan Varank'a ziyaret

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ASO'dan Bakan Varank'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir ile yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyeleri, Bakan Varank'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Varank, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni sistemle kamudaki zihniyet değişimini mutlaka gerçekleştireceklerini vurguladı. Her türlü sorun ve önerinin mutlaka kendisine iletilmesini isteyen Varank, "İnşallah güzel işleri birlikte yapacağız, yeni bir başarı hikayesi yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir'in ASO Meclis Toplantısı'na davetini de kabul eden Varank, en kısa zamanda Ankaralı sanayicilerle geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geleceğini kaydetti.

"SORUNLAR DAHA HIZLI ÇÖZÜLECEK"

Varank'a yeni görevinde başarılar dileyen Özdebir de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inandığını belirtti.

Özdebir, ASO ve başkentteki OSB'ler, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili Varank'a bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Bazı OSB'lerle çeşitli sektörlerdeki spesifik sorunların da gündeme getirildiği ziyarette, daha geniş katılımlı toplantıyla tüm sorunların yeniden ele alınması kararlaştırıldı.

 

 

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