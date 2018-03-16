ASO Başkanı’ndan cari açık çıkışı: İki köprü parasını “cep”e veriyoruz

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) konuğu olan Özdebir, iş dünyasının dördüncü çeyrekten sonra bekleme sürecine girdiğini belirterek, “Bir taraftan Zeytin Dalı bir taraftan ABD ile gerginlik insanlarda endişe yaratıyor. Ancak güzel sinyaller var. Türkiye’nin aleyhine olan rüzgarın yönü değişti. İki ay öncesine kadar Avrupa’da özel sektöre ‘Türkiye’den fatura keserseniz sizden mal almayız’ tehditleri oluyordu” dedi. Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü:

CARİ AÇIĞA KATKI VERİYORUZ

“Kamu yerli yerli malı almıyor diye şikayet ediyoruz. Ama her birimiz mesela İtalyan malı gözlüklerle, cep telefonlarıyla cari açığa katkı veriyoruz. Her sene bir iki köprü parasını cep telefonuna veriyoruz. Ülke olarak böyle israfa hakkımız yok.

İHA'ları daha önce şu anda mal ettiğimizin belki 10 misli fiyata başka ülkelerden, güç bela ve silahsız olarak aldık. Bayraktar, çıkana kadar bizim aktif olarak kullandığımız bir İHA'mız yoktu. Halbuki TAI bundan geriye doğru en az 10 sene önce ANKA'yı yaptı ama bir türlü silahlı kuvvetlerin envanterine sokamadı. Birtakım insanlar geçmişte ANKA'nın TSK envanterine girmesini engelledi. Milli savunma sanayisinin güçlenmesine birileri engel oldu.

İNSAN GÜCÜ DEVRE DIŞI KALDI

FETÖ ile ilgili temizlik hala sürüyor. Yeni insanlar yetiştirmemiz lazım. Asıl büyük zarar insan kaynağımıza verildi. Şu anda binlerce kişi hapislerde, binlerce memur açıkta. Türkiye'nin yetişmiş beyinlerinden, enfekte oldukları için, istifade edemiyoruz. Bu kadar insan gücümüz ve yetişmiş insanımız devre dışı kalmış durumda. Bunun bedeli 4 tane yerin bombalanmasıyla ölçülecek bir şey değil. Türkiye'nin yıllarını çaldılar adamlar. İşin içinde çok boyutlu bir hainlik var.

Kamu mevduatının tek bir hesapta toplanması gibi bir düşünce var. Bütçe hedefleri makul bir açıkta devam ediyor ama likidite dengesi açısından bakıldığında çok ciddi açıklık var. Bunun kapatılması açısından kamu kuruluşlarının tek hesap altında toplanması, rahmetli Necmettin Erbakan'ın havuz politikasının tekrar gündeme getirilmesi söz konusu. Şu anda piyasadan en çok para toplayan Hazine'nin, piyasayı sünger gibi emmesinin önüne geçebilecek güzel bir atılım. Bunun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Bankalar, şu anda kredi limitlerinin sonuna gelmiş durumdalar.”