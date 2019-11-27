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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

ASO Başkanı Özdebir'den sanayi üretimi açıklaması

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ASO Başkanı Özdebir'den sanayi üretimi açıklaması

ASO Başkanı Nurettin Özdebir "Yıllık bazda 12 ay sonra gelen pozitif rakam (sanayi üretimi) toparlanma açısından önemli. Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel görünüyor" dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir  ASO'nun kasım ayı meclis toplantısında ekonomik göstergeler, enflasyonla mücadele ve işsizliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl ekonomide yaşanan zor günlerin ardından iyileşme eğilimine girildiğini belirten Özdebir, "Geçen yıl maruz kaldığımız kur şoku nedeniyle makroekonomik dengelerdeki bozulmanın ardından gerek hükümetimizin uygulamaya koyduğu politikalar, gerekse milletimizin kararlı duruşu sayesinde bugün gelecek güzel günlerin hayalini kurabiliyoruz. Bu ay açıklanan bazı makroekonomik değişkenlerdeki iyileşmeyle birlikte kötü günlerin geride kaldığını söyleyebilmek hepimiz açısından mutluluk verici." diye konuştu.

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin sürdürülebilir olmasının büyüme açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Özdebir, şunları söyledi:
"Eylül ayındaki toparlanma, temmuz ve ağustos ayının bir düzeltmesi şeklinde okunabilir. Yıllık bazda 12 ay sonra gelen pozitif rakam (sanayi üretimi) toparlanma açısından önemli. Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel. Düşük büyüme rakamları yeterli tasarruf yaratamadığından borç yükünü artıracaktır. Gerekli büyüme yüzde 3 veya 6 değil daha üzerinde bir büyümedir. Bunun üzerine çıkabilirsek, artı değer ortaya çıkar. Bu değerle de ödenmesi gereken borç ve faiz ödenir, ortaya çıkan tasarrufla da yatırım seviyesi yükselir. Yatırım, üretim ve teknolojiye dayalı bir büyüme modeliyle dengelenme süreci sağlanmalı."

Özdebir, geçen yıl ekimde yüzde 25,24 olan enflasyonun bugün yüzde 8,55 seviyelerine kadar düşmesinin önemine işaret ederek, bu düşüşte Türk lirasındaki istikrar, ılımlı talep ve baz etkisinin belirleyici olduğunu kaydetti.

Enflasyonda önemli olanın tek haneli rakamlarda devamlılığın sağlanması olduğunu belirten Özdebir, "Fiyat istikrarıyla öngörülebilirlik artacak, risk primi düşecek, faizler düşerek yatırım ortamı iyileşecek. Öte yandan, yılın sonuna yaklaşırken asgari ücret tartışmaları başladı. Devletimiz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi asgari ücret üzerinden alınan vergileri kaldırsın ve bu şekilde destek olsun çağrılarımı tekrarlamak istiyorum." dedi.

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