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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.01.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Asma, zeytin ve badem için koruma önlemi

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Asma, zeytin ve badem için koruma önlemi

Söz konusu ürünlerin su ve besin ihtiyacını karşılayamamasına neden Xylella Yaprak Yanıklığı ile mücadele edilecek.

Özellikle asma, zeytin, turunçgil, şeftali, badem gibi bitkisel ürünlerin su ve besin ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bakteriyel etmenle mücadele için bir dizi önlem alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Xylella Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Xylella fastidiosa'nın (Wells et al) varlığının ve yayılış alanlarının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve eradikasyonuyla Xylella fastidiosa ile mücadeleye ilişkin alınacak asgari önlemleri düzenliyor.

Bitkinin su ve besin maddesi ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bu bakteriyel etmen, özellikle asma, zeytin, turunçgil, şeftali, badem gibi bitkisel ürünleri olumsuz etkiliyor.

Yönetmeliğe göre, zararlı organizmanın varlığından şüphelenen veya haberdar olanlar, derhal tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerini bilgilendirecek.

Müdürlükler, zararlı organizmanın varlığının tespit edildiği yerlerde gecikmeden "sınırlandırılmış alan" oluşturacak. Yürütülen izleme sonuçlarına göre, 5 yıl boyunca zararlı organizmanın varlığı tespit edilmezse sınırlama kaldırılabilecek.

Zararlı organizma tarafından bulaşık olduğu analizlerle tespit edilerek belirlenmiş bitkilerin 100 metre yarıçapı içinde yer alan çeşitli bitkilere yönelik imha yoluna gidilecek.

Müdürlükler, sınırlandırılmış alandan dışarı veya bulaşık alandan tampon bölgeye hareket eden belirlenmiş bitkiler üzerinde düzenli kontroller yürütecek.

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