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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aslan payı Almanya'da

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Aslan payı Almanya'da

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların alan bazlı yatırımı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 143.7, işlem sayısına göre yüzde 119.4 arttı. Körfez ülkelerinin yabancıya satıştaki payı azalırken, Türkiye’de gayrimenkul yatırımını en fazla Almanlar yaptı.

Yabancı yatırımcıların 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirdikleri tüm gayrimenkul cinsinden alımları mercek altına alan EVA Gayrimenkul Değerleme, alan bazında 2018 yılında 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 143.7, işlem sayısında ise yüzde 119.4 artış olduğunu belirledi. Yüzölçümü olarak baktığımızda 2017 ve 2018’de en fazla yatırımın Almanya’dan yapılması dikkat çekti. 2018’de Almanya’yı Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Fransa, Filistin, İngiltere, Kuveyt, Katar ve Yemen izledi.

KÖRFEZ PAYI DÜŞÜYOR

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan Körfez ülkelerinin, 2017 yılında 1 milyon 561 bin 434 metrekare büyüklüğündeki yatırımları 2018’de 3 milyon 56 bin 337 metrekareye yükseldi. Ancak toplam yabancı yatırımların içinde Körfez ülkelerinin payı azaldı. 2017 yılında toplam yabancı yatırım içinde payı yüzde 33 olan Körfez ülkelerinin 2018 yılının aynı dönemindeki payı yüzde 27’ye geriledi.

Aslan payı Almanyada

ANTALYA İLK ADRES

Araştırma yatırım tercihinde ilk 10 il sıralamasının da değiştiğini ortaya koyuyor. Buna göre alan bazında 2017 yılında en çok yatırım yapılan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Muğla, Bursa, Kocaeli, Şırnak, Sakarya, Yalova, Samsun ve Aydın iken, 2018 yılının aynı döneminde ilk 10 il sıralaması, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Muğla, Manisa, Aydın, Yalova, Bursa ve Ankara oldu.

Aslan payı Almanyada

2017 ve 2018 yıllarında toplam hisseye hitap eden yüzölçümü bazında en çok yatırım yapan ülkelerin hemen hemen aynı olduğunu söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, listede yer alan lider yabancı yatırımcı ülkelerin Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Kuveyt ve İngiltere olduğunu belirtti. Şehirli, listeden bu yıl KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan’ın çıktığını, yerlerine ise Fransa, Filistin, Katar ve Yemen vatandaşlarının girdiğini söyledi.

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