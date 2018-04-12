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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
12.04.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

Aslan payı 1 milyar

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Aslan payı 1 milyar

Galatasaray’ın Florya arsasının kazananı Öz Er-Ka İnşaat oldu. Şirket yapılan gelir paylaşım ihalesinde satış toplam geliri olarak 2 milyar 250 milyon taahhüt etti. Emlak Konut’a verilen şirket payı teklifi ise 832 milyon 500 bin lira. Bu gelirden kulübe yaklaşık 238 milyon lira gelecek. Galatasaray Riva arsasından da 761.6 milyon lira bekliyor. Böylece 2 arsadan yaklaşık 1 milyar lira gelir sağlanacak.

GALATASARAY’ın Florya arsası için dün ihale yapıldı. Emlak Konut GYO tarafından yapılan gelir paylaşım ihalesinde 9 firma kıran kırana yarıştı. Firmalardan 3 tur sözlü teklif alındı, ardından kapalı zarfla nihai teklifler sunuldu. İhale sonunda en yüksek teklif Öz Er-Ka İnşaat’tan geldi. 32 yıllık inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak taahhüt işleri yapan şirket, arsada hayata geçecek projeden 2 milyar 250 milyon lira toplam gelir bekliyor. Bu gelirin yüzde 37’sine denk gelen 832 milyon 500 bin lirayı da arsa karşılığı şirket payı olarak taahhüt etti. Taahhüt edilen şirket payının 237.8 milyonu Galatasaray’ın, 594.6 milyonu Emlak Konut’un olacak.

Kulübün Riva arsası için de Haziran 2017’de ihale yapılmıştı. Bu arsada da Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yapacak. Riva’dan kulübe gelecek gelir ise 761.6 milyon lira. GS eski başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya’dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti. Netleşen tabloya göre Galatasaray 1 milyar lira gelir sağlayacak. Ancak bu projelerden elde edilen hasılat artarsa kulübün de geliri yükselecek.

Aslan payı 1 milyar

2 ARSA BİRLEŞTİ

Haziran 2016’da imzalanan protokole göre arsadan elde edilecek gelirin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si Emlak Konut’un olacaktı. Ancak Emlak Konut, Florya’da kendi 40 bin metrekarelik arsasını Galatasaray’ın 22 bin 627 metrekarelik arsasıyla birleştirip ihale edince, şirket payının yüzde 71.43’ü Emlak Konut’un, yüzde 28.57’si Galatasaray’ın olacak şekilde yeniden düzenlendi. Toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Konut, park ve okul alanı olan arsada zemin+2 kat yüksekliğe izin verilecek.

Aslan payı 1 milyar

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