Asker ve polise özel yerli cep
HAVELSAN’ın güvenlik ihtiyacı duyan kurumlar için Vestel’le birlikte geliştirdiği Venüs’ün V6S (V6 Security) modeli ilk kez IDEF’de tanıtıldı.
Verileri kurumun sunucusunda tutan telefonu tüm askeri ve emniyet personeli kullanabilecek. Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri telefonu incelemeye alırken, ilk teklif Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Havelsan’ın mobil platformlardaki iletişim ve veri güvenliği zafiyetinin giderilmesi için geliştirdiği ve “Güvenilir İşletim Ortamı” kullanan “İLETİ” adlı haberleşme platformu, Vestel’in güvenlik ihtiyacı duyan kurumlar için ürettiği Venüs’ün V6S modelinde kullanıldı. Vestel, yeni ürünü 23 adet prototiple ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’19’da tanıtırken, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, Venüs V6S’i incelemeye aldı. Emniyet teşkilatının da ilgi gösterdiği Venüs V6S’le ilgili ilk teklif ise 500 adet olmak üzere Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Perakende satışa sunulmayan ve yalnızca güvenlik ihtiyacı duyan kurumlar için üretilecek olan Venüs V6S’te kullanılan İLETİ adlı haberleşme platformu; yazılım seviyesinde şifreleme yapan WhatsApp gibi ürünlerin aksine donanım seviyesinde şifreleme yapan ve bu sayede telefondaki diğer uygulamalardan bir virüsün haberleşme platformuna geçme riskini ortadan kaldıran İLETİ; tüm verileri kurumun sunucusunda tutuyor. Böylece, verilerin farklı platformlara taşınma riski ortadan kalkıyor.
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