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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Asker ve polise özel yerli cep

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Asker ve polise özel yerli cep

HAVELSAN’ın güvenlik ihtiyacı duyan kurumlar için Vestel’le birlikte geliştirdiği Venüs’ün V6S (V6 Security) modeli ilk kez IDEF’de tanıtıldı.

Verileri kurumun sunucusunda tutan telefonu tüm askeri ve emniyet personeli kullanabilecek. Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri telefonu incelemeye alırken, ilk teklif Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Havelsan’ın mobil platformlardaki iletişim ve veri güvenliği zafiyetinin giderilmesi için geliştirdiği ve “Güvenilir İşletim Ortamı” kullanan “İLETİ” adlı haberleşme platformu, Vestel’in güvenlik ihtiyacı duyan kurumlar için ürettiği Venüs’ün V6S modelinde kullanıldı. Vestel, yeni ürünü 23 adet prototiple ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’19’da tanıtırken, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, Venüs V6S’i incelemeye aldı. Emniyet teşkilatının da ilgi gösterdiği Venüs V6S’le ilgili ilk teklif ise 500 adet olmak üzere Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Perakende satışa sunulmayan ve yalnızca güvenlik ihtiyacı duyan kurumlar için üretilecek olan Venüs V6S’te kullanılan İLETİ adlı haberleşme platformu; yazılım seviyesinde şifreleme yapan WhatsApp gibi ürünlerin aksine donanım seviyesinde şifreleme yapan ve bu sayede telefondaki diğer uygulamalardan bir virüsün haberleşme platformuna geçme riskini ortadan kaldıran İLETİ; tüm verileri kurumun sunucusunda tutuyor. Böylece, verilerin farklı platformlara taşınma riski ortadan kalkıyor.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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