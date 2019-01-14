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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE/ÖZEL HABER
14.01.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu

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Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu

Türkiye’nin sayılı durumdaki asırlık markalarından biri olan Ece Ajandası’nın varisleri davalık oldu. Ece’nin 5’inci kuşak yöneticisinin şirketin içini boşalttığı, asırlık markaları 2 yıl önce kurduğu şirketine cüzi bir bedelle devrettiği iddia edilerek dava açıldı. Ece’nin üretim lisansı başka bir matbaa firmasına verilirken kiracı olduğu Karaköy’deki merkez binası ise 3 ay kadar önce icradan satıldı. Asırlık markaya karşı çok sayıda icra takibinin de başlatıldığı anlaşıldı. Suçlanan Sedef İnci Günşiray'ın avukatı Resul Özmen ise "İddiaların tamamı gerçek dışı. Müvekkil, markaya zarar gelmemesi için elinden gelen tüm çabayı gösterdi" açıklaması yaptı.

ASIRLIK markalarda varisler arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi eklendi. Temeli 110 yıl kadar önce atılan, iki dünya savaşı yanı sıra birçok ekonomik kriz de gören Ece Ajandası’nın varisleri adına açılan davalarda ciddi suçlamalar yer alıyor. Soyadı kanunu ile birlikte “Kağıtçı” soyadını alan Mehmet Sadık Bey’in kurduğu Ece Ajandası’nın sahibi Ece Basım Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu şirketin 9 hissedarı bulunuyor. Şirketin genel müdürlüğüne 10 Ağustos 2017’de, aynı zamanda hissedar da olan Sedef İnci Günşiray (30) getirildi. Varisleri dünyanın dört bir yanında yaşayan Ece’de huzursuzluk ise 2018 yılı başında su yüzüne çıktı.

Asırlık Ece Ajandasının varisleri davalık oldu

Ece'nin temelini Mehmet Sadık Bey 1910 yılında attı.

YENİ KURDUĞU ŞİRKETE DEVRETTİ
İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde karşılıklı açılan dava dosyalarına göre, Ece’nin diğer ortakları, yüzde 22 hissenin sahibi olan Sedef İnci Günşiray’ı şirketin içini boşaltmakla suçluyor. Dava dosyalarına göre Günşiray’a yönelik iddia ve suçlamalar özetle şöyle: “Şirketin değerli markalarını Ekim 2017’de kurduğu yeni şirketine (Afitap 1892 Basım Yayın Pazarlama San. Ve Tic. Limited) ve annesine devretti. Yapılan üretim, Ece ile özdeşleştirilerek Afitap1892 isimli şirket için yapıldı. Ece Basım şirketi borca batık hale getirildi. Müşteri çekleri ve yapılan tahsilatlar şirket kayıtlarında görünmüyor. Ece’nin sitesinde kendi ürünlerini satıyor. Ece’nin 5 markasını 1000’er TL bedel ile kendi şirketine aktardı. Ece’nin üretim lisansı başka bir matbaaya bedel alınmadan verilmiş. Şirket, yönetimsiz ve denetimsiz bırakılarak atıl hale geldi. Şirketin genel merkez binası, ortaklardan habersiz boşaltıldı. Kendisine zimmetlenen eşyaları, genel müdürlükten azledilmesine rağmen teslim etmedi.”

Asırlık Ece Ajandasının varisleri davalık oldu

Asırlık marka, Türkiye'de hemen her kesim tarafından kullanılıyor.

MARKA DEVİRLERİ ÖNLENSİN
Anılan davada mahkemeden, marka devirlerinin önlemesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve Afitap 1892 isminin kullanılmaması talep edildi. Günşiray ve yeni kurduğu şirkete karşı açılan dava dosyasına ilişkin mahkeme zaptı 4 Aralık günü davalı tarafa tebliğ edildi. Dava dosyasına göre, davalılar dosyaya herhangi bir savunma sunmadı. Davacı taraf avukatları, 4 Ocak günü mahkemeye yaptıkları son başvuruda özetle “Davalı taraf yasal sürede savunma yapmadı; duruşma için gün verin” talebinde bulundu.

Asırlık Ece Ajandasının varisleri davalık oldu

Ece'nin ortaklarından Sedef İnci Günşiray (30), Ece'nin 5 değerli markasını kendisine ait şirkete 5 bin TL bedelle devretmekle suçlanıyor.

GENEL KURULU İPTAL ETTİRDİ
Öte yandan, Ece’nin 7 hissedarının bu yılın başında talep ettikleri olağanüstü genel kurul da davalık oldu. Genel kurulun iptali istem ile açılan davayı Sedef İnci Günşiray açtı. Anılan davada, mahkeme Günşiray’ın talebi doğrultusunda karar vererek Şubat ayında yapılan genel kurulu iptal etti. Hissedarlar daha sonra yaptıkları yeni bir genel kurulla Günşiray yerine Jalen Muhsinzade Sallee’yi iki yıllığına genel müdür olarak seçti.
Asırlık Ece Ajandasının varisleri davalık oldu

Ortakların iddiasına göre Ece'nin Karaköy'deki merkez binası kendilerinden habersiz boşaltıldı.

MARKAYA DA HACİZ
Ece Ajandası 5 yıl önce Cağaloğlu’ndan Karaköy’deki 5 katlı binasına taşınmıştı. Yaşanan sorunlar Ece’nin merkez binasını da etkiledi. Binanın sahibi FETÖ soruşturmasından tutuklandı. Bina ise icradan satıldı. Ece'nin merkezi olan bina ise boşaltıldı. Ece’nin bulunduğu binada şimdilerde başka bir firma faaliyet yürütürken Ece Basım şirketine karşı bir dizi icra takibinin başlatıldığı belirlendi. Asırlık Ece’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki markasına da haciz konuldu.

MARKAYI KORUMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI
Konuya ilişkin Sedef Günşiray'ın Avukatı Resul Özmen ise şu açıklamayı yaptı: "İleri sürülen iddiaların tümü mesnetsiz ve dayanaktan yoksun. Suçlamaların tek bir tanesi dahi doğru değil. Yargılama sonucunda kimin haklı kimin haksız olduğu anlaşılacak. Yürütülen hukuk savaşı an itibariyle yeni bir evreye geçmiş durumda. Müvekkil, asırlık bir markayı korumak için elinden geleni çabayı göstermiştir. Aile adına korunmaya değer en ufak menfaatin dahi peşine düşüleceği ve gerekli tüm girişimlerde bulunulacaktır."

ADINI AFGAN ECE’DEN ALDI
Ece Ajandası, daha sonra “Kağıtçı” soyadını alan Mehmet Sadık Bey tarafından kuruldu. 1882’de Erzurum’dan İstanbul’a gelen Mehmet Sadık Bey 10 yıl kadar, hammallık dâhil çeşitli işlerde çalışır. İlk olarak 1892’da Afitap adı ile Beyazıt’ta İstanbul’un ilk kırtasiye dükkânını açar. Mehmet Sadık Bey 1910’da ise ajanda çıkarmaya başlar. Ajandalara, ilk çıktıklarında “Hatırlamak” anlamına gelen Muhtıra adı verilir. Ajandaların Ece adını almasının gerisinde ise acıklı bir âşk hikâyesinin yattığı rivayet edilir. Asırlık markanın sitesinde yer alan bilgiye göre, Mehmet Sadık Bey’in en küçük oğlu Ahmed 1930’larda Afganistan’a gider.

Bu ülkede Ece isimli bir kadına âşık olan Ahmed ile Ece’nin evlenmelerine Afgan aile izin vermez. Yeniden İstanbul’a dönen Ahmed, Ece’ye kavuşamayacağını anlayınca intihar eder. Aile, uğruna oğullarını kaybettikleri Ece’nin adını ürettikleri ajandalara verir. Daha sonrasında, dünya güzeli seçilen Keriman Halis’e, “Ece” soyadının Atatürk tarafından verilmesi ile birlikte Kağıtçı Ailesi, Ece isimli ajandayı Keriman Halis'e adar. Mehmet Sadık Kağıtçı’nın vefatı sonrası işleri, oğlu Murteza Kağıtçı, gelini Cahit Uçuk ve üç kızı sürdürdü. Ece Ajandası’nın kullanıcıları arasında Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi ünlü birçok lider de yer aldı.

Asırlık Ece Ajandasının varisleri davalık oldu

Kağıtçı Ailesi, Ece isimli ajandayı 1930'lu yıllarda Keriman Halis'e adar

DAHA ÖNCE DE DAVALARA KONU OLDU
Ece Ajandası bugünlerde yeniden dava dosyalarına konu olurken, benzer bir süreç 2002’de de gündeme gelmişti. Murteza Kağıtçı 2001 yılında 91 yaşındayken vefat etti. Murteza Kağıtçı’nın vefatı öncesi, yanında bulunan Y. G. S. isimli kişi, elde ettiği sahte imzayla ajandanın satıldığı Cağaloğlu’ndaki Afitap mağazasını almış ve markayı kendi adına tescil etmişti. Ece’nin yasal mirasçılarının 5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası asırlık marka yeniden eski sahiplerine dönmüştü. Şirketin başında ise en son 5 kuşak yöneticilerden Sedef İnce Günşiray bulunuyordu. Ece’nin varisleri ise dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda.

 

Asırlık Ece Ajandasının varisleri davalık oldu

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