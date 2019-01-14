Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu

ASIRLIK markalarda varisler arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi eklendi. Temeli 110 yıl kadar önce atılan, iki dünya savaşı yanı sıra birçok ekonomik kriz de gören Ece Ajandası’nın varisleri adına açılan davalarda ciddi suçlamalar yer alıyor. Soyadı kanunu ile birlikte “Kağıtçı” soyadını alan Mehmet Sadık Bey’in kurduğu Ece Ajandası’nın sahibi Ece Basım Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu şirketin 9 hissedarı bulunuyor. Şirketin genel müdürlüğüne 10 Ağustos 2017’de, aynı zamanda hissedar da olan Sedef İnci Günşiray (30) getirildi. Varisleri dünyanın dört bir yanında yaşayan Ece’de huzursuzluk ise 2018 yılı başında su yüzüne çıktı.



Ece'nin temelini Mehmet Sadık Bey 1910 yılında attı.





YENİ KURDUĞU ŞİRKETE DEVRETTİ

İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde karşılıklı açılan dava dosyalarına göre, Ece’nin diğer ortakları, yüzde 22 hissenin sahibi olan Sedef İnci Günşiray’ı şirketin içini boşaltmakla suçluyor. Dava dosyalarına göre Günşiray’a yönelik iddia ve suçlamalar özetle şöyle: “Şirketin değerli markalarını Ekim 2017’de kurduğu yeni şirketine (Afitap 1892 Basım Yayın Pazarlama San. Ve Tic. Limited) ve annesine devretti. Yapılan üretim, Ece ile özdeşleştirilerek Afitap1892 isimli şirket için yapıldı. Ece Basım şirketi borca batık hale getirildi. Müşteri çekleri ve yapılan tahsilatlar şirket kayıtlarında görünmüyor. Ece’nin sitesinde kendi ürünlerini satıyor. Ece’nin 5 markasını 1000’er TL bedel ile kendi şirketine aktardı. Ece’nin üretim lisansı başka bir matbaaya bedel alınmadan verilmiş. Şirket, yönetimsiz ve denetimsiz bırakılarak atıl hale geldi. Şirketin genel merkez binası, ortaklardan habersiz boşaltıldı. Kendisine zimmetlenen eşyaları, genel müdürlükten azledilmesine rağmen teslim etmedi.”



Asırlık marka, Türkiye'de hemen her kesim tarafından kullanılıyor.





MARKA DEVİRLERİ ÖNLENSİN

Anılan davada mahkemeden, marka devirlerinin önlemesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve Afitap 1892 isminin kullanılmaması talep edildi. Günşiray ve yeni kurduğu şirkete karşı açılan dava dosyasına ilişkin mahkeme zaptı 4 Aralık günü davalı tarafa tebliğ edildi. Dava dosyasına göre, davalılar dosyaya herhangi bir savunma sunmadı. Davacı taraf avukatları, 4 Ocak günü mahkemeye yaptıkları son başvuruda özetle “Davalı taraf yasal sürede savunma yapmadı; duruşma için gün verin” talebinde bulundu.



Ece'nin ortaklarından Sedef İnci Günşiray (30), Ece'nin 5 değerli markasını kendisine ait şirkete 5 bin TL bedelle devretmekle suçlanıyor.



GENEL KURULU İPTAL ETTİRDİ

Öte yandan, Ece’nin 7 hissedarının bu yılın başında talep ettikleri olağanüstü genel kurul da davalık oldu. Genel kurulun iptali istem ile açılan davayı Sedef İnci Günşiray açtı. Anılan davada, mahkeme Günşiray’ın talebi doğrultusunda karar vererek Şubat ayında yapılan genel kurulu iptal etti. Hissedarlar daha sonra yaptıkları yeni bir genel kurulla Günşiray yerine Jalen Muhsinzade Sallee’yi iki yıllığına genel müdür olarak seçti.



Ortakların iddiasına göre Ece'nin Karaköy'deki merkez binası kendilerinden habersiz boşaltıldı.





MARKAYA DA HACİZ

Ece Ajandası 5 yıl önce Cağaloğlu’ndan Karaköy’deki 5 katlı binasına taşınmıştı. Yaşanan sorunlar Ece’nin merkez binasını da etkiledi. Binanın sahibi FETÖ soruşturmasından tutuklandı. Bina ise icradan satıldı. Ece'nin merkezi olan bina ise boşaltıldı. Ece’nin bulunduğu binada şimdilerde başka bir firma faaliyet yürütürken Ece Basım şirketine karşı bir dizi icra takibinin başlatıldığı belirlendi. Asırlık Ece’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki markasına da haciz konuldu.



MARKAYI KORUMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Konuya ilişkin Sedef Günşiray'ın Avukatı Resul Özmen ise şu açıklamayı yaptı: "İleri sürülen iddiaların tümü mesnetsiz ve dayanaktan yoksun. Suçlamaların tek bir tanesi dahi doğru değil. Yargılama sonucunda kimin haklı kimin haksız olduğu anlaşılacak. Yürütülen hukuk savaşı an itibariyle yeni bir evreye geçmiş durumda. Müvekkil, asırlık bir markayı korumak için elinden geleni çabayı göstermiştir. Aile adına korunmaya değer en ufak menfaatin dahi peşine düşüleceği ve gerekli tüm girişimlerde bulunulacaktır."

ADINI AFGAN ECE’DEN ALDI

Ece Ajandası, daha sonra “Kağıtçı” soyadını alan Mehmet Sadık Bey tarafından kuruldu. 1882’de Erzurum’dan İstanbul’a gelen Mehmet Sadık Bey 10 yıl kadar, hammallık dâhil çeşitli işlerde çalışır. İlk olarak 1892’da Afitap adı ile Beyazıt’ta İstanbul’un ilk kırtasiye dükkânını açar. Mehmet Sadık Bey 1910’da ise ajanda çıkarmaya başlar. Ajandalara, ilk çıktıklarında “Hatırlamak” anlamına gelen Muhtıra adı verilir. Ajandaların Ece adını almasının gerisinde ise acıklı bir âşk hikâyesinin yattığı rivayet edilir. Asırlık markanın sitesinde yer alan bilgiye göre, Mehmet Sadık Bey’in en küçük oğlu Ahmed 1930’larda Afganistan’a gider.

Bu ülkede Ece isimli bir kadına âşık olan Ahmed ile Ece’nin evlenmelerine Afgan aile izin vermez. Yeniden İstanbul’a dönen Ahmed, Ece’ye kavuşamayacağını anlayınca intihar eder. Aile, uğruna oğullarını kaybettikleri Ece’nin adını ürettikleri ajandalara verir. Daha sonrasında, dünya güzeli seçilen Keriman Halis’e, “Ece” soyadının Atatürk tarafından verilmesi ile birlikte Kağıtçı Ailesi, Ece isimli ajandayı Keriman Halis'e adar. Mehmet Sadık Kağıtçı’nın vefatı sonrası işleri, oğlu Murteza Kağıtçı, gelini Cahit Uçuk ve üç kızı sürdürdü. Ece Ajandası’nın kullanıcıları arasında Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi ünlü birçok lider de yer aldı.



Kağıtçı Ailesi, Ece isimli ajandayı 1930'lu yıllarda Keriman Halis'e adar





DAHA ÖNCE DE DAVALARA KONU OLDU

Ece Ajandası bugünlerde yeniden dava dosyalarına konu olurken, benzer bir süreç 2002’de de gündeme gelmişti. Murteza Kağıtçı 2001 yılında 91 yaşındayken vefat etti. Murteza Kağıtçı’nın vefatı öncesi, yanında bulunan Y. G. S. isimli kişi, elde ettiği sahte imzayla ajandanın satıldığı Cağaloğlu’ndaki Afitap mağazasını almış ve markayı kendi adına tescil etmişti. Ece’nin yasal mirasçılarının 5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası asırlık marka yeniden eski sahiplerine dönmüştü. Şirketin başında ise en son 5 kuşak yöneticilerden Sedef İnce Günşiray bulunuyordu. Ece’nin varisleri ise dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda.

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