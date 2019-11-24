ASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı
GeriEkonomi ASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.11.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

ASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı

Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) sektörel gıda ticaret heyeti, 200'ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Venezuela ve Kolombiya üzerinden Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracat ana planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan ve Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere önemli isimlerle bir araya gelen ASHİB sektörel gıda ticaret heyeti, 200'ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı.

ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz'ın öncülüğünde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan sektörel gıda ticaret heyeti, birçok üst düzey görüşme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Can Yamanyılmaz, geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarının Irak ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu belirterek, bu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

"5 YILDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ KOYDUK"

Yamanyılmaz, "ASHİB olarak Orta Doğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedefliyoruz. Latin Amerika ülkelerine ihracatta gelecek 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Venezuela ve Kolombiya'da görev yapan Türk büyükelçiler ile diplomatların ASHİB heyetinin başarılı görüşmeler yapması için büyük gayret gösterdiğini aktaran Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Venezuela'da bakan ve müsteşar düzeyindeki temaslarımızın ardından Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bizleri kabul etti. Çok samimi ve sıcak bir karşılama yaptı. Kabinedeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteleri kurup teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu. Maduro'nun desteği bizleri çok mutlu etti."

"VENEZUELA VE KOLOMBİYA'YI SIÇRAMA TAHTASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ali Can Yamanyılmaz, Venezuela'nın Karakas ve Kolombiya'nın Bogota kentlerinde 200'ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş insanı ile görüşmeler yaptıklarını, Margarite ve Miranda bölgelerinde su ürünleri tesislerini gezdiklerini bildirdi.

Venezuela ve Kolombiya'yı, Güney Amerika'ya ihracat açılımında sıçrama tahtası olarak gördüklerini belirten Yamanyılmaz, "Venezuela'ya Türkiye olarak 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Hem Venezuela hem de Kolombiya'da yaptığımız görüşmelerimiz çok verimli geçti. Ziyaret ettiğimiz iki ülkeyle ivedilikle serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu sağlanırsa daha rekabetçi fiyatlar verebiliriz ve bu pazarlarda çok daha etkili olabiliriz." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle