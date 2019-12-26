Asgari ücrette son dakika! AGİ dahil asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık bir aydır süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu nihai karara vardı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete ilişkin açıklamada bulunacak. Saat 14:00'da başlaması beklenen toplantı için henüz net saat verilmedi. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika geçmesine rağmen asgari ücret tutarına ilişkin toplantı henüz gerçekleşmedi.

KOMİSYON KARARI NASIL ALINIYOR?



Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.