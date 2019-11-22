Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı, yeni yılın yaklaşmasıyla gündemdeki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleşecek olan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri aralık ayında yapılacak. 2020 yılı asgari ücret, çalışmalar kapsamında gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklanacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşarak belirlenecek olan asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret komisyonunun 2 Aralık'ta toplanacağı duyuruldu. İşte, 2020 asgari ücret zammı hakkında merak edilen bilgiler.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.
Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.
İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.
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