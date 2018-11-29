2019 asgari ücret zammı | Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak asgari ücret zam pazarlık görüşmeleri, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yeni rakamı belirlemesi için ise tarihler netleşmeye başladı. Peki, Asgari ücrette zam görüşmesi ne zaman? 2019 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti ne zaman belirleyeceği merak konusu oldu. Çalışma hayatı içinde yer alan milyonlarca asgari ücretli işçi, 2019 asgari ücret zammının ne zaman belli olacağını ve zam miktarının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2019 asgari ücret zammı hakkında son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ KOMİSYONDA KONUŞACAK
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayıplarına dikkati çekerek, asgari ücretin ekim ayından itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayındaki görüşmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden değil 2 bin lira üzerinden yapılmasını gündeme getirmişti.
Atalay, geçen hafta, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak Türk-İş heyeti konusunda da değişikliğe gideceklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak." açıklamasını yapmıştı.
ASGARİ ÜCRET 2019'DA NE KADAR OLACAK?
Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.
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