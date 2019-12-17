Asgari ücret toplantısı sonrası önerilen rakam açıklandı: 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsü TİSK ev sahipliğinde saat 14.00'da yapıldı. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Görüşme sonrası vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, asgari ücret miktarı ne kadar açıklandı? İşte, konuyla ilgili merak edilen bilgiler.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONRASI TÜİK RAKAMI PAYLAŞTI

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

ASGARİ ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti.

Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücretin yıllar içinde enflasyon, döviz kuru, altın karşısında bütün kaybının giderildiği, büyümeden, milli gelir artışından payını alan ve gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’da işçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri devam ederken geldiği Edirne’de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyede olması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Bu ülkede asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiş durumdadır. Bu ülkede çalışanların yüzde 43’ü asgari ücretle çalışıyor. Bu oran dünyada ortalama yüzde 8-9. Asgari ücrete dahi ulaşamayan 1.8 milyon işçi var Türkiye’de. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlarla düşündüğümüzle birlikte yüzde 70’leri buluyoruz. Yani Türkiye’de asgari ücret, bir ortalama ücret haline gelmiştir. O nedenle Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmedir" dedi.

2020 YILININ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı, tüm tarafların ortak görüşü ile netlik kazanacak.

ANKARA’da, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için 2’nci kez toplandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci ayağı, Türk-İş’te gerçekleştirildi. Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyon üyelerine ’hoş geldiniz’ diyerek, açıklamada bulundu. Başkan Atalay, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile birlikte bu süreci götürdüklerini, ilk toplantı sonrası arkadaşlarının DİSK ve HAK- İŞ’i ziyaret edip onların da görüş ve kararını aldıklarını bildirdi. 2020 asgari ücret tekliflerinin 2 bin 578 lira olarak açıkladıklarını hatırlatan Atalay, "Açlık, yoksulluk sınırı var, bir de yaşam maliyeti vardı. O gün biz, ’söylediğimiz rakam bunun altında olmasın’ diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi. Atalay’ın açıklamasının ardından komisyon üyeleri toplantıya geçti.

Toplantıda konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, asgari ücret tespit komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada çalışanların geçim şartları ve ülkedeki ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir anayasa hükmüdür, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerinin birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Son toplantıyı Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Belirlenecek asgari ücretin tüm çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."