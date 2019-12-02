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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.12.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Komisyon toplandı: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

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Komisyon toplandı: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. 2020 yılının asgari ücret rakamının belirleneceği toplantıda, her iki sendika da görüşlerini sunacak. Böylece asgari ücret zammı için ilk temeller atılmış olacak. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte, 2020 asgari ücret zam tutarı ve tahmini zam oranları hakkında bazı bilgiler

Komisyon toplantılarının ardından açıklanacak olan 2020 asgari ücret zammı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde açıklanacak. Bugün genel görüşmelerin yapılacağı asgari ücret toplantısında, görüşler belirtilecek ve takvim belirlenecek. Asgari ücret zammı için 4 toplantı gerçekleşecek. Asgari ücret zammı için rakamların ise dördüncü toplantıda açıklanması beklenecek. Peki, tahmini rakamlarla asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte, 2020 asgari ücret toplantısı hakkında merak edilen bazı bilgiler

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için gerçekleşecek olan komisyonun ilk ayağı 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. İlk toplantıda sadece tarafların genel görüşleri belirtilecek. Bu görüşlerin belirtilmesinin ardından ise sıra işveren ve çalışan sendikalarının toplantısına gelecek. İşveren sendikası TİSK ve çalışan sendikası Türk-İş, asgari ücret belirleme toplantısı için farklı günlerde ev sahipliği yapacak. Bu toplantıların ardından karar açıklanmak üzere dördüncü ve son toplantı gerçekleşecek. Asgari ücret zammı bu toplantıda netleşecek. Peki, 2020 yılının asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Mevcut sistemde 2 bin 20 liralık bir asgari ücret alan çalışanlar, şubat ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecek. Zamlı maaşlar için Türk-İş'in talebi 2 bin 578 lira olacak. 

Çalışanlar, geçtiğimiz yıl %26,05 ile 417 liralık zam almıştı. Bu yılki zam oranları, her iki tarafın mutabakata varıp hükumetin onay vermesiyle aralık ayının sonuna doğru gerçekleşecek.

2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücret tespit komisyonu, bugün saat 14.00'da toplanacak. 7 milyon asgari ücretli çalışanı ve ailelerini yakından ilgilendiren görüşmelerde Türk-İş, asgari ücretli çalışanı temsil edecek. TİSK ise işverenler adına asgari ücret tespit komisyonunda yer alacak. Türk-İş asgari ücretin en az 2 bin 578 liraya yükseltilmesini talep edecek. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak ve asgari ücret tahmini nedir? İşte, o konu hakkında detaylar
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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA 5'ER KİŞİ BULUNACAK

İşçi, işveren ve hükumet kesiminin yer alacağı masada, TİSK'ten 5, Türk-İş'ten 5 temsilci yer alacak. Hükumeti temsilen ise 5 kişi daha komisyonda yer alacak. Böylece komisyon 15 kişiden oluşacak.

İşverenlerin Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun bir artış talep ettiği asgari ücrette, hükumetin görüşü ise asgari ücret zammının enflasyona ezdirilmemesi olarak yer alıyor.

MASADA HAK-İŞ VE DİSK'İN GÖRÜŞLERİ DE PAYLAŞILACAK

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısına gelmeden önce Hak-İş ve Disk'ten de görüş alan Türk-İş, bu görüşlere de komisyonda yer verecek. Asgari ücret komisyonunda sonuçların aralık ayı gibi açıklanması bekleniyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMALAR

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

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