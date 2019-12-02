Komisyon toplandı: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret tespit komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. 2020 yılının asgari ücret rakamının belirleneceği toplantıda, her iki sendika da görüşlerini sunacak. Böylece asgari ücret zammı için ilk temeller atılmış olacak. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte, 2020 asgari ücret zam tutarı ve tahmini zam oranları hakkında bazı bilgiler
Komisyon toplantılarının ardından açıklanacak olan 2020 asgari ücret zammı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde açıklanacak. Bugün genel görüşmelerin yapılacağı asgari ücret toplantısında, görüşler belirtilecek ve takvim belirlenecek. Asgari ücret zammı için 4 toplantı gerçekleşecek. Asgari ücret zammı için rakamların ise dördüncü toplantıda açıklanması beklenecek. Peki, tahmini rakamlarla asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte, 2020 asgari ücret toplantısı hakkında merak edilen bazı bilgiler
2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı için gerçekleşecek olan komisyonun ilk ayağı 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. İlk toplantıda sadece tarafların genel görüşleri belirtilecek. Bu görüşlerin belirtilmesinin ardından ise sıra işveren ve çalışan sendikalarının toplantısına gelecek. İşveren sendikası TİSK ve çalışan sendikası Türk-İş, asgari ücret belirleme toplantısı için farklı günlerde ev sahipliği yapacak. Bu toplantıların ardından karar açıklanmak üzere dördüncü ve son toplantı gerçekleşecek. Asgari ücret zammı bu toplantıda netleşecek. Peki, 2020 yılının asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Mevcut sistemde 2 bin 20 liralık bir asgari ücret alan çalışanlar, şubat ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecek. Zamlı maaşlar için Türk-İş'in talebi 2 bin 578 lira olacak.
Çalışanlar, geçtiğimiz yıl %26,05 ile 417 liralık zam almıştı. Bu yılki zam oranları, her iki tarafın mutabakata varıp hükumetin onay vermesiyle aralık ayının sonuna doğru gerçekleşecek.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA 5'ER KİŞİ BULUNACAK
İşçi, işveren ve hükumet kesiminin yer alacağı masada, TİSK'ten 5, Türk-İş'ten 5 temsilci yer alacak. Hükumeti temsilen ise 5 kişi daha komisyonda yer alacak. Böylece komisyon 15 kişiden oluşacak.
İşverenlerin Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun bir artış talep ettiği asgari ücrette, hükumetin görüşü ise asgari ücret zammının enflasyona ezdirilmemesi olarak yer alıyor.
MASADA HAK-İŞ VE DİSK'İN GÖRÜŞLERİ DE PAYLAŞILACAK
Asgari ücret tespit komisyonu toplantısına gelmeden önce Hak-İş ve Disk'ten de görüş alan Türk-İş, bu görüşlere de komisyonda yer verecek. Asgari ücret komisyonunda sonuçların aralık ayı gibi açıklanması bekleniyor.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMALAR
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.
"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
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