Asgari ücret net 2 bin 324 TL oldu

2020 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 15.03 artışla net 2 bin 324 TL oldu. Komisyonu oluşturan işveren ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuyla alınan karara, Türk -İş muhalefet şerhi koydu ve basın toplantısını tek etti. Evli ve üç çocuklu bir çalışan içinse asgari ücret net 2 bin 479 lira olacak. Asgari ücret, halen 2 bin 20 TL olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün yapılan toplantısından sonra rakamı açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin genel sağlık sigortasından yaşlı aylığına kadar birçok alanı etkilediğini söyledi. Aldıkları kararla asgari ücretin net 2 bin 324 TL olacağını kaydeden Selçuk şöyle devam etti: “Net asgari ücreti yüzde 15.03 oranında artırdık. Beklenen enflasyonun 3 puan üstünde oldu. Dolayısıyla 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Bu sene oy çokluğu ile aldığımız tespit komisyonunda belirlediğimiz ücreti de, gönül isterdi ki, işçi temsilcilerimizle beraber oy birliği ile imzalayalım. İşçilerimizi yüksek rakama ulaşmaları için işverenin verdiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarını sağlamak adına, bu sene, asgari ücret desteğini, tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

MASAYI TERK ETTİLER

Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat ise, rakamı kabul edemeyeceklerini belirtti. Alım gücünün en fazla düştüğü dönemin yaşandığını kaydeden Irgat, “Bu rakamın 10 gün bile zor yeteceğini düşünüyoruz” dedi ve toplantıyı terk edeceklerini belirtti. Irgat ve Türk-İş ekibi, açıklamanın kalan kısmını dinlemeden salondan ayrıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise hedefin enflasyonun üstünde bir rakam belirlendiğini söyledi. Akkol, “Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Türk-İş asgari ücret için 2 bin 578 lira rakamının aşağısına imza atmayacağını belirtirken, işverenler ise halen işçi başına 100 ve 150 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin devam etmesini istedi. Yapılan görüşmeler ve telefon diplomasisi sonucunda asgari ücret desteğinin 100 ve 150 TL yerine, tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülmesinde uzlaşma sağlandı.