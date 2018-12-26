Asgari ücret net 2 bin 20 TL

2019 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 26.05’lik artışla net 2 bin 20 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu oluşturan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak imzasıyla alınan karar, evli ve üç çocuklu bir asgari ücretlide ise asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 155 TL olarak uygulanacak. 2 bin 20 TL’lik asgari ücretin işverene maliyeti de 3 bin 6 TL olacak. Yapılan yasa değişikliği kapsamında, asgari ücret vergi indirimi değişikliğinden de etkilenmeyecek. Asgari ücretli çalışanlar için işverenlere de, 500 ve üzeri çalışanı varsa 12 ay boyunca 101 TL, 500’den az çalışanı varsa da 150 TL destek verilecek.

BRÜT 2 BİN 588 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün yapılan toplantısından sonra rakamı açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin 5’er üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyonca tespit edildiğini belirtti. Selçuk şöyle devam etti: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26.05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim’de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun oy birliğiyle alınmıştır. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır.”

KABUL EDİLEBİLİR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, yeni asgari ücretle ilgili olarak “Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26’lık bir zam oldu” dedi. Asgari ücret rakamıyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını da anımsatan Atalay, şunları söyledi: “Asgari ücret talebini iletirken, ‘Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor’ diyorlar. Ne yapacağız, plaja mı davet edeceğiz? Sıkıntının ve problemin olduğu zaman sıkıntı ve problemimizi yasalar çerçevesinde kırmadan dökmeden dile getireceğiz. Asgari ücrete ilave 5-10 lira daha nasıl katarım ona baktım. Gücüm buna yetti, bunu yaptım. Mükemmel bir şey mi değil ama bununla yetinmek durumundayız. Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler. Davul çalacak bir sonuç olmadı ama altına imza attığıma göre mutluyum.”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, “Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program’da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu” dedi. Alınan kararda imzaları olduğunu söyleyen Koç, “Türk işverenler olarak ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye ve üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.