Asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret zammı belli oldu mu?
Asgari ücrete yapılacak zam oranına yönelik araştırmalar devam ediyor. Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Yeni oranla birlikte asgari ücret tutarı de yeniden gündeme geldi. Peki, asgari ücret 2019’da ne kadar olacak, ön görülen tutar kaç? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili son durum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 2019’da ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri devam ediyor. Ekim ayı enflasyon oranının belli olması ardından asgari ücretin 2 bin lira olabileceği yönündeki beklentiler arttı.
Asgari ücrette süreç, kasım ayının sonlarından itibaren başlayacak ve aralık ayının sonlarında tamamlanacak. Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda işçi tarafını Türk-İş; işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlığında bir araya gelen komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve asgari ücret zammına oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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