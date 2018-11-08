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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.11.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret zammı belli oldu mu?

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Asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücrete yapılacak zam oranına yönelik araştırmalar devam ediyor. Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Yeni oranla birlikte asgari ücret tutarı de yeniden gündeme geldi. Peki, asgari ücret 2019’da ne kadar olacak, ön görülen tutar kaç? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili son durum

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 2019’da ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri devam ediyor. Ekim ayı enflasyon oranının belli olması ardından asgari ücretin 2 bin lira olabileceği yönündeki beklentiler arttı.

Asgari ücrette süreç, kasım ayının sonlarından itibaren başlayacak ve aralık ayının sonlarında tamamlanacak. Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda işçi tarafını Türk-İş; işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlığında bir araya gelen komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve asgari ücret zammına oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

 

 

 

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