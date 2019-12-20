Son Güncelleme:
Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte, asgari ücretteki son gelişmeler
Asgari ücret zammı için son dakika açıklaması, İşçilerin sendikası Türk-İş ve bu yılki ortakları DİSK ve Hak-İş'in ortak açıklaması ile duyuruldu. Daha önce 2020 asgari ücret zam tutarı için bir rakam belirlediklerini ve bunun altında bir rakamı kabul edemeyeceklerini duyuran Türk,-İş, böylece gelecek gelecek hafta yapılacak olan son toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. İşte, vatandaşların araştırdığı 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu için son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde gerçekleşecek son toplantı öncesi bakanlığın işçi sendikaları TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ, asgari ücret için beklenti rakamlarını ortak bir açıklama ile duyurdu .
Devamını okuma için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle