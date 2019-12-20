Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte, asgari ücretteki son gelişmeler

Asgari ücret zammı için son dakika açıklaması, İşçilerin sendikası Türk-İş ve bu yılki ortakları DİSK ve Hak-İş'in ortak açıklaması ile duyuruldu. Daha önce 2020 asgari ücret zam tutarı için bir rakam belirlediklerini ve bunun altında bir rakamı kabul edemeyeceklerini duyuran Türk,-İş, böylece gelecek gelecek hafta yapılacak olan son toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. İşte, vatandaşların araştırdığı 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu için son dakika gelişmeleri...



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde gerçekleşecek son toplantı öncesi bakanlığın işçi sendikaları TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ, asgari ücret için beklenti rakamlarını ortak bir açıklama ile duyurdu .



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2020 asgari ücret zam tutarı için son viraja girilirken, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in talepleri son dakika duyuru olarak açıklandı. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için duyuru yapan sendikalar, son toplantı için rakam beklentilerini açıkladı. Peki, asgari ücret zam tutarı ne kadar olacak? İşte, sendikaların yaptığı son dakika açıklaması...

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