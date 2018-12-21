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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Asgari ücret haftaya netleşecek... TÜİK 2 bin 213 TL önerdi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Asgari ücret haftaya netleşecek... TÜİK 2 bin 213 TL önerdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret alan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren raporunu Asgari Ücret Komisyonu’na sundu. TÜİK’in raporunda, asgari ücret hesabında esas olan, ağır işler için bir işçiye gereken aylık minimum tutar 2 bin 213 TL 40 kuruş olarak belirlendi.

TÜİK’in raporunda, Hacettepe Üniversitesi tarafından belirlenen bir işçi için gerekli olan günlük 3540-3590 kalori aralığındaki besin kalıbında yer alan maddelerle, bu maddelerin Türkiye İstatistik Kurumu anketörlerince Türkiye genelinde derlenen 2018 yılı Kasım ayı perakende fiyatları kullandı. 3540 kaloriye karşı gelen besin miktarlarıyla istatistiksel bölgeler için oluşturulan perakende fiyatlar çarpılarak bir işçinin günlük gıda harcaması tutarı bulundu.

GÜNLÜK GIDA 16 LİRA

Bu hesaplamaya göre, bir işçinin günlük gıda harcaması tutarı 16.6 TL olarak hesaplandı. Besin içi ve besin dışı oranları kullanılarak günlük besin içi ve besin dışı toplam harcama tutarı ise 73.78 TL bulundu. Bu rakam üzerinden bir aylık gereken minimum tutar da 2 bin 213 TL olarak belirlendi. TÜİK’in raporunda 2 bin 213 TL’lik tutar ağır işler için esas olurken, orta zorluktaki işler için 1978 TL, hafif işler için de 1841 TL’lik rakam verildi. TÜİK geçen yıl da bin 894 TL’lik minimum harcama tutarına ulaşmış ancak komisyon asgari ücretin net bin 603 TL olmasına karar vermişti.
2019 yılında uygulanacak asgari ücret, gelecek hafta komisyonun yapacağı son toplantıda belli olacak. Dünkü toplantıya ev sahipliği yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek “Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım” dedi. İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019’daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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