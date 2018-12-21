Asgari ücret haftaya netleşecek... TÜİK 2 bin 213 TL önerdi
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret alan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren raporunu Asgari Ücret Komisyonu’na sundu. TÜİK’in raporunda, asgari ücret hesabında esas olan, ağır işler için bir işçiye gereken aylık minimum tutar 2 bin 213 TL 40 kuruş olarak belirlendi.
TÜİK’in raporunda, Hacettepe Üniversitesi tarafından belirlenen bir işçi için gerekli olan günlük 3540-3590 kalori aralığındaki besin kalıbında yer alan maddelerle, bu maddelerin Türkiye İstatistik Kurumu anketörlerince Türkiye genelinde derlenen 2018 yılı Kasım ayı perakende fiyatları kullandı. 3540 kaloriye karşı gelen besin miktarlarıyla istatistiksel bölgeler için oluşturulan perakende fiyatlar çarpılarak bir işçinin günlük gıda harcaması tutarı bulundu.
GÜNLÜK GIDA 16 LİRA
Bu hesaplamaya göre, bir işçinin günlük gıda harcaması tutarı 16.6 TL olarak hesaplandı. Besin içi ve besin dışı oranları kullanılarak günlük besin içi ve besin dışı toplam harcama tutarı ise 73.78 TL bulundu. Bu rakam üzerinden bir aylık gereken minimum tutar da 2 bin 213 TL olarak belirlendi. TÜİK’in raporunda 2 bin 213 TL’lik tutar ağır işler için esas olurken, orta zorluktaki işler için 1978 TL, hafif işler için de 1841 TL’lik rakam verildi. TÜİK geçen yıl da bin 894 TL’lik minimum harcama tutarına ulaşmış ancak komisyon asgari ücretin net bin 603 TL olmasına karar vermişti.
2019 yılında uygulanacak asgari ücret, gelecek hafta komisyonun yapacağı son toplantıda belli olacak. Dünkü toplantıya ev sahipliği yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek “Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım” dedi. İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019’daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi.
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