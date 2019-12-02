Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretteki artış, bugün başlayacak görüşmelerle belirlenecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret komisyonundan çıkacak artış, 6.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu yıl ilk kez işçi konfederasyonlarının ortak hareket etme kararı aldığı asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor.
HAK-İŞ VE DİSK’E GİDİLDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanacak asgari ücret komisyonunda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Türk-İş, asgari ücret için bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın dikkate alınmasını isterken, TİSK ücret artışının işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Bu yıl komisyon görüşmeleri öncesinde Türk-İş yönetimi, Hak-İş ve DİSK’e giderek, mevcut durumu ve talep edeceklerini müzakere etti. İşçi konfederasyonları arasındaki görüşme trafiğinin asgari ücret komisyon sürecinde devam etmesi bekleniyor. 2016 yılından bu yana işverenlere yönelik devam eden asgari ücret desteğinin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Son yapılan düzenlemeyle 2019 yılında asgari ücret desteğinin 1-499 arasında çalışanı bulunan işverenler için 150 lira, daha büyük işletmeler içinse 100 lira olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.
12.6 MİLYON KİŞİ
Türkiye’de 6 milyon 488 bin 708 kişinin ücreti, asgari ücret olarak gözüküyor. Toplam 12 milyon 668 bin 431 kişinin ücreti ise asgari ücret veya en fazla iki katı olarak gözüküyor.Asgari ücret, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.
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