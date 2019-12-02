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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretteki artış, bugün başlayacak görüşmelerle belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret komisyonundan çıkacak artış, 6.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu yıl ilk kez işçi konfederasyonlarının ortak hareket etme kararı aldığı asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor.

HAK-İŞ VE DİSK’E GİDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanacak asgari ücret komisyonunda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Türk-İş, asgari ücret için bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın dikkate alınmasını isterken, TİSK ücret artışının işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Bu yıl komisyon görüşmeleri öncesinde Türk-İş yönetimi, Hak-İş ve DİSK’e giderek, mevcut durumu ve talep edeceklerini müzakere etti. İşçi konfederasyonları arasındaki görüşme trafiğinin asgari ücret komisyon sürecinde devam etmesi bekleniyor. 2016 yılından bu yana işverenlere yönelik devam eden asgari ücret desteğinin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Son yapılan düzenlemeyle 2019 yılında asgari ücret desteğinin 1-499 arasında çalışanı bulunan işverenler için 150 lira, daha büyük işletmeler içinse 100 lira olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

12.6 MİLYON KİŞİ

Türkiye’de 6 milyon 488 bin 708 kişinin ücreti, asgari ücret olarak gözüküyor. Toplam 12 milyon 668 bin 431 kişinin ücreti ise asgari ücret veya en fazla iki katı olarak gözüküyor.Asgari ücret, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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