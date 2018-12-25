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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
hurriyet.com.tr
25.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

'Asgari ücret desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlensin'

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'Asgari ücret desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlensin'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün aldığı kararla 2019 yılı asgari ücretini net 2 bin 20 lira olarak belirlediğini hatırlatarak, yeni ücretin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Avdagiç, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019’da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamasının da çok önemli bir müjde olduğunu kaydetti.

Avdagiç, “ Asgari ücret prim desteği devreye alınırken, 100 TL olan destek tutarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve bu teşvikin tüm çalışanlara uygulanması çok yararlı olacaktır ” önerisinde bulundu.

Şekib Avdagiç, “Net asgari ücrette yüzde 26’lık artışla, çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olması çok olumludur. Bununla birlikte, KOBİ’lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda korunması, reel sektörün çarklarının hızlanarak dönmesi de hayatidir. Hem emekçi mağdur edilmemeli, hem de işveren işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır” dedi.

ÜCRETLERLE İLGİLİ ÜÇ ÖNERİ

Ücretlerle ilgili üç öneride bulunan İTO Başkanı Avdagiç, ilk önerinin asgari ücrette SGK primi desteğiyle ilgili olduğunu belirtti.

Avdagiç, “İstihdam noktasında işverene her zaman hassasiyetle yaklaşan hükümetimizin, bu kritik süreçte de işvereni destekleyeceğinden şüphemiz yok. 2016, 2017 ve 2018 yılı Eylül ayına kadar uygulanan 100 TL tutarındaki asgari ücret SGK prim desteği 2019’da devreye alınırken, bu desteğin ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi önemli bir güç verecektir. Diğer yandan hem kayıt dışılığın artmaması hem istihdamın daralmaması hem de rekabet gücümüzü koruyabilmek için, asgari ücrette uygulanan bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil tüm çalışanlara uygulanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ GÜNCELLENMELİ”

İTO Başkanı Avdagiç, ücretten alınan gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenmesinin de önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Avdagiç, şöyle devam etti:

“Çünkü brüt ücretteki artışın net gelir üzerindeki yansımasını ve piyasaya gerçek katkısını ancak bu şekilde görebiliriz. Bu noktada ücretlilere yönelik gelir vergisi dilimleri, sadece asgari ücretlilere yönelik değil, tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde ele alınmalı. Üçüncü önerimiz de şöyle: Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın üst sınırı hali hazırda brüt asgari ücretin 7.5 katıdır. Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti demektir. Son açıklanan asgari ücreti dikkate aldığımızda tavan ücrette yüzde 26 civarı bir artış mevcut. Yani enflasyonun 5 puan üzerinde bir rakam. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması çok yararlı olacaktır.”

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