Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? İlk asgari ücret hesaplara yatıyor
2020 asgari ücret zam oranı aralık ayının son günlerinde belli olmuştu. Alacakları net asgari ücret tutarı hakkında bilgi edinmek isteyen çalışanlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Asgari ücret tutarı içerisine dahil edilecek olan AGİ, kişinin evli, çocuklu ya da eşinin çalışıp çalışmaması durumuna göre değişiklik gösterecek. Peki, asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, asgari ücret tutarı hakkında merak edilen bazı bilgiler
2020 yılının asgari ücret zam oranları, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sendikaların yapmış olduğu komisyon görüşmelerinin ardından netlik kazanmıştı.
Asgari ücret net ve brüt rakamları ile aralık ayının son haftalarında bakan tarafından açıklandı. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam AGİ dahil olduğu için net rakamlar birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı asgari ücret rakamları bekar bir çalışan için 2 bin 324,70 olarak açıklanmıştı. Bu rakamdan AGİ tutarı düşüldüğünde, net rakamın 2 bin 104,1 TL olduğu görülebiliyor.
İşçilere işveren veya üçüncü kişiler tarafından ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine göre vergi ve sosyal güvenlik primi varsa diğer kesintiler yapıldıktan sonra hesaplanarak ödenen tutara net ücret denir. Bu ücretin içerisinde bazı kurumlarda AGİ yer alırken, bazı kurumlarda ise AGİ ekstra olarak verilebilmektedir.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Asgari geçim indiriminden;
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.
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