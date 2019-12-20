Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması...2020 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

2020 asgari ücret zam tutarı için son viraja girilirken, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in talepleri son dakika duyuru olarak açıklandı. Bu açıklamaların ardından en güncel açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için duyuru yapan sendikalar, son toplantı için rakam beklentilerini açıkladı. Peki, asgari ücret zam tutarı ne kadar olacak? İşte, sendikaların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerin yönelttiği asgari ücret sorusuna cevap verdi. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması;



"İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret zammı için son dakika açıklaması, İşçilerin sendikası Türk-İş ve bu yılki ortakları DİSK ve Hak-İş'in ortak açıklaması ile duyuruldu. Daha önce 2020 asgari ücret zam tutarı için bir rakam belirlediklerini ve bunun altında bir rakamı kabul edemeyeceklerini duyuran Türk,-İş, böylece gelecek gelecek hafta yapılacak olan son toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. İşte, vatandaşların araştırdığı 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu için son dakika gelişmeleri...



Gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde gerçekleşecek son toplantı öncesi bakanlığın işçi sendikaları TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ, asgari ücret için beklenti rakamlarını ortak bir açıklama ile duyurdu .



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Asgari ücret ne kadar olacak sorusu ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparken, 2020 yılının asgari ücret zammı için çalışanlara jest yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. İşte, asgari ücret konusunda sendikaların yaptığı açıklamalar ve asgari ücret komisyonu hakkında detaylı bilgiler

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