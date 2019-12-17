Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücret tespit toplantısı, 10 Aralık Salı günü saat 14.00'da Türk-İş başkanlığında toplandı. Toplantıda TİSK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Taraflar, toplantıda asgari ücret konusundaki görüşlerini belirtti. Halihazırda 2020 TL olarak yatırılan asgari ücret, komisyonun belirlediği rakamların ardından şubat ayında zamlı olarak yatırılacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret tespit komisyonu 3.toplantısı ne zaman sorusunun cevabı ile birlikte o detaylar

2020 yılının Asgari ücret zammı, Türk-İş'in evinde gerçekleşen toplantının ardından bir kez daha şekillendi. İşçi ve çalışanların sendikası olan Türk-İş, işveren sendikası TİSK ile karşılıklı olarak görüş paylaşımını tamamladıktan sonra son toplantıda rakamları konuşacak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rakamları belirleyerek yürürlüğe alacak. Peki, 2020 yılının asgari ücret zammı ne kadar olacak ve 3. toplantı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2020 YILININ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı, tüm tarafların ortak görüşü ile netlik kazanacak.

ANKARA’da, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için 2’nci kez toplandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci ayağı, Türk-İş’te gerçekleştirildi. Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyon üyelerine ’hoş geldiniz’ diyerek, açıklamada bulundu. Başkan Atalay, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile birlikte bu süreci götürdüklerini, ilk toplantı sonrası arkadaşlarının DİSK ve HAK- İŞ’i ziyaret edip onların da görüş ve kararını aldıklarını bildirdi. 2020 asgari ücret tekliflerinin 2 bin 578 lira olarak açıkladıklarını hatırlatan Atalay, "Açlık, yoksulluk sınırı var, bir de yaşam maliyeti vardı. O gün biz, ’söylediğimiz rakam bunun altında olmasın’ diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi. Atalay’ın açıklamasının ardından komisyon üyeleri toplantıya geçti.

Toplantıda konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, asgari ücret tespit komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada çalışanların geçim şartları ve ülkedeki ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir anayasa hükmüdür, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerinin birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Son toplantıyı Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Belirlenecek asgari ücretin tüm çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yapılan açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantının üçüncüsü 17 Aralık tarihinde TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı.