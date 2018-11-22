Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?
2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?
Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca çalışan, asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2018'in son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. İşte, "Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı ve asgari ücrete zam süreci hakkında merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.
ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk. asgari ücret maratonu olacak. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, asgari ücret tespit komisyonu da, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı, kurulun yapısıyla ilgili ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinin katılımıyla toplanacak. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile de karar alacak.
Asgari ücret görüşmelerinde, 2018 yılı için 9 aylığına uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Söz konusu destek, asgari ücretin bin TL’den 1300 TL’ye çıkarılması sırasında işverenlere destek için getirilmişti ve bu yılın ilk 9 ayı da dahil olmak üzere uygulandı. Ancak ekim ayı itibariyle destek sona erdi.
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