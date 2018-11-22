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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
22.11.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca çalışan, asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2018'in son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. İşte, "Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı ve asgari ücrete zam süreci hakkında merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk. asgari ücret maratonu olacak. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, asgari ücret tespit komisyonu da, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı, kurulun yapısıyla ilgili ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinin katılımıyla toplanacak. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile de karar alacak.

Asgari ücret görüşmelerinde, 2018 yılı için 9 aylığına uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Söz konusu destek, asgari ücretin bin TL’den 1300 TL’ye çıkarılması sırasında işverenlere destek için getirilmişti ve bu yılın ilk 9 ayı da dahil olmak üzere uygulandı. Ancak ekim ayı itibariyle destek sona erdi.

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