Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman saat kaçta?

Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta yapılacak sorusu, 2020 yılının asgari ücret rakamları hakkında güncel bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye İşverenler Sendikasının (TİSK) misafir olarak katılacağı Türk-İş ev sahipliğindeki asgari ücret toplantısı saat kaçta gerçekleşecek. İşte, asgari ücret toplantısının saat bilgileri

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Toplantı, saat 14.00'da başlayacak.

TÜRK-İŞ BAŞKANINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu." dedi.



Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman ve beraberindekilerle Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret eden Atalay, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, tarafların bugün saat 14.00'te toplanıp görüşme yapacağını aktardı.



Komisyonun, DİSK ve Hak-İş başkanlarının kanaatini alacağını belirten Atalay, "Ona göre bir yol haritası izleyecekler. Türk-İş olarak 10 gün evvel ifadem şuydu; 'Elimizde bir veri var, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, bir de yaşam maliyeti var. Dedik ki yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Bunun altında bir şey bizim için olumlu olmaz. Bunun altına 'evet' demeyiz. Bunun üstünde bir rakamı bulurlarsa DİSK ve Hak-İş'le oturup konuşsunlar, bizim komisyon da rakamı bize getirsin. Ay sonuna kadar komisyon, DİSK ve Hak-İş'in temsilcileriyle beraber çalışacak, dediğim noktalarda müspet bir şey olursa benimle konuşacaklar, olmazsa toplantıya katılmayacaklar." diye konuştu.



"Rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım"



Atalay, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkan bazı işverenlere de tepki göstererek, şunları kaydetti:



"Bu parayı onlara verelim bir kere, 1-2 ay denesinler, hep beraber deneyelim. Bununla geçiniyorsa hep beraber susalım, geçinmiyorsa hiç konuşmayalım. Zaman zaman laf eden bakanlar da var. Desinler ki 'Bu paranın az olduğunu biliyoruz, imkanımız varsa vereceğiz, imkanımız olmasa da kısa zamanda vereceğiz.' En azından böyle bir laf desen ne zararı var ki? Yok, 'Batarız, çıkarız.' Rakam ortada. Bu rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Kapatsınlar 1 ay hepsini, ben de dahil olmak üzere geçiniyor mu, geçinmiyor mu bir görelim bakalım. Kimse batmasın. Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu."



Çalışanların yeteri kadar sorunu olduğunu savunan Atalay, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve taşeron meselesini ülke gündeminden çıkarmak istediklerini söyledi.



Atalay, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Adapazarı ilçesindeki Türk-İş İlkokulu ve Tes-İş Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

DOĞRUDAN 7 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci toplantısını bugün işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.



İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.



"TÜİK'İN HESAPLAMASINDAN YOLA ÇIKMAK YANLIŞ"



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı.



Asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Koç, "TÜİK'in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK'in komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri sağlamak olmalıdır." dedi.



"Düşük bir artışı kabul etmiyoruz"



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.



Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir."



Birinci toplantıda ne olmuştu?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.



Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.



Asgari ücret nasıl belirleniyor??



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.?



Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira?



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.