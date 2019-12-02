Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir? AGİ nasıl hesaplanır?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2020 yılı için de değişkenlik gösterecek. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir ve nasıl hesaplanıyor? İşte, AGİ hakkında merak edilen bazı bilgiler
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5,üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.
Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
AGİ NEDİR?
2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).
AGİ NASIL HESAPLANIR?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hes
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