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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

ASELSAN'ın sistemi Mehmetçiğin hayatını kurtardı

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ASELSAN'ın sistemi Mehmetçiğin hayatını kurtardı

Modernize edilen M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi, Fırat Kalkanı Harekatı'nda tanka yönelik düşman tehdidini algılayıp, içerideki personeli ikaz etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik bir dizi çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tanklara, Yamgöz Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Pulat Aktif Koruma Sistemi, Sarp Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Yardımcı Güç Ünitesi gibi donanımlar kazandırıldı.

Tank Lazer Uyarı Sistemi'nin sensörü, Fırat Kalkanı Harekatı'nda kullanılan M60T tankı üzerinde görevini icra ederken üzerine gelen düşman tehdidini algılayıp, verdiği uyarıyla tank içindeki personeli ikaz etti ve hayatlarını kurtardı.

Düşman tehdidini algıladıktan hemen sonra M60T tankının yaptığı manevrayla yanında patlayan bombadan üzerine şarapnel parçaları gelen sistemin sensör biriminin sadece ön kapağı hasar gördü. Ön kapağı değiştirilen sensör birimi, görevini halen başarıyla sürdürüyor.

TEHDİDE KARŞI EN UYGUN TEDBİRİ SAĞLIYOR

Tank Lazer Uyarı Sistemi, ana muharebe tankı ve zırhlı kara araçlarına, üzerine yönlendirilmiş lazer tehditlerini kısa tepki süresi içinde ve yüksek hassasiyetle algılayıp tespit ve teşhis etme, karşı tedbir sistemlerini harekete geçirme kabiliyetleri kazandırıyor.

Sensör birimi tarafından algılanan lazer tehditlerinin geliş açısı, tehdit sınıfı ve kimlik bilgileri operatöre bildirilerek en uygun manevranın yapılmasına ve en uygun karşı tedbirin kısa sürede uygulanmasına imkan sağlanıyor.

Tanklara entegre edilen bir sistem, 4 sensör birimi ve 1 işlemci birimini içeriyor.

360 derece yatay eksen kapsama alanına sahip sistem, çok düşük hatalı tehdit bildirim sıklığı, tehdit takip özelliği, çoklu tehdit tespiti ve takibi, tehdit ve darbe parametrelerini kayıt gibi kabiliyetlere sahip bulunuyor.

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