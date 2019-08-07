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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Aselsan'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar

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Aselsan'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar

ASELSAN, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti. Şirketin haziran sonu itibarıyla yurt içi satışları 4,2 milyar lira ve yurt dışı satışları 396,5 milyon lira olurken, böylece toplam hasılatı 4,6 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN'ın, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 cari dönemine ilişkin finansal tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 

Buna göre, ASELSAN'ın geçen yılın ilk yarısında 941 milyon 797 bin lira olan konsolide net karı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin liraya yükseldi. Şirketin konsolide net karı, bu yılın 2. çeyreğinde ise 703 milyon 652 bin liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam 590 milyon 436 bin lira düzeyindeydi. 

ASELSAN'ın haziran sonu itibarıyla toplam varlıkları 21 milyar 127 milyon 496 bin lira, toplam yükümlülükleri 9 milyar 774 milyon 822 bin lira, özkaynakları 11 milyar 352 milyon 674 bin lira düzeyinde gerçekleşti. 

Şirketin haziran sonu itibarıyla yurt içi satışları 4 milyar 227 milyon 955 bin lira ve yurt dışı satışları 396 milyon 460 bin lira olurken, böylece toplam hasılatı 4 milyar 624 milyon 415 bin liraya ulaştı. Toplam hasılat geçen yılın haziran sonunda 3 milyar 279 milyon 776 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti. Bu da ASELSAN'ın toplam satış gelirini haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırdığını ortaya koydu. 

ASELSAN'ın 30 Haziran itibarıyla brüt kar marjı yüzde 24, faaliyet kar marjı yüzde 18, net kar marjı yüzde 29, özsermaye karlılığı yüzde 27 ve aktif karlılığı da yüzde 15 oldu. 

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