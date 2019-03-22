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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.03.2019 - 19:49, Son Güncelleme:

ASELSAN'dan dev yatırım! Temeli atıldı

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ASELSAN’ın Konyalı iş insanlarıyla birlikte uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceği fabrikanın birinci etabının temeli atıldı. Fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırımla kurulacağı kaydedildi.

ASELSAN, savunma sanayi sektöründeki Konyalı 24 sanayiciyle birlikte ASELSAN Konya Savunma Sanayi şirketini kurdu. Şirket tarafından Konya’da uzaktan komutalı silah sistemleri üretilmesi için fabrika projesi hazırlandı. Fabrikanın birinci etabının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ve davetliler katıldı.

Şirketinin yüzde 49 hissesine sahip Konya Savunma Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, tesisin yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

ASELSANdan dev yatırım Temeli atıldı

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, konuşmasında ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 18 ülkenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Prof. Dr. Haluk Görgün, ”3 bin adet üzerinde ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri 30’dan fazla farklı platform üzerinde yurt içi ve yurt dışı birçok kullanıcının hizmetine sunulmaktadır” dedi.

ASELSANdan dev yatırım Temeli atıldı

Konya’da kurulacak fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırım olduğunu kaydeden Prof. Dr. Görgün, ”Konya’da sanayi sektöründe hizmet veren 24 firmanın kendi arasında kurmuş olduğu Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ve ASELSAN ortaklığı ile ülkemizde silah ve silah sistemleri konusunda öncü rol üstlenecek bir fabrika kurulmaktadır. ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49’u Konya firmalarına, yüzde 51’i ASELSAN’a ait olan fabrikaya uzaktan komutalı silah sistemleri ve halihazırda yurt içinde üretilemeyen silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır” diye konuştu.

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