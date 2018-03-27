ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım
GeriEkonomi ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
27.03.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle mevcut kapasitesini artıracak.

Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri bas?ta olmak u?zere tu?m mu?s?terilerine o?zgu?n u?ru?n ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının deg?erini artırmak amacıyla hareket eden ASELSAN, bu doğrultuda bir dizi yatırım yapacak.

ASELSAN elektronik sistemlere yönelik yatırımlar için 155 milyon liralık kaynak kullanacak. Şirket bu kapsamda 2,6 milyon dolarlık makine ve teçhizat ithalatı gerçekleştirecek.

Bu yatırımla şirket, yılda 4 bin 343 elektronik kara ve silah sistemi üretebilecek. Şirketin elektronik deniz sistemleri üretim kapasitesi yılda bin 357'ye, elektronik hava ve füze savunma sistemleri üretim kapasitesi de yılda 58 bin 162'ye çıkacak.

ASELSAN, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah, komuta kontrol ve bilgi, tank, hava ve fu?ze savunma, hava savunma top ve akıllı mu?himmat, hava savunma komuta kontrol, su altı/su üstu? deniz, torpido ve su altı sistemleri konularında ileri teknolojili ürün cözümleri icin çalısmalar yürütüyor.

 ASKERLERİN ARDINDAN SİVİLLERİ KONUŞTURACAK

ASELSAN'ın kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle kapasitesini artıracağı bir diğer alan haberleşme cihaz ve sistemleri olacak.

Bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan, ürün ve sistemleri çok sayıda ülkede hizmet veren şirket, mevcut kapasitesini artırmak, mevcut ürünlerini geliştirmek ve bunlara yenilerini eklemek için 135 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırım için yaklaşık 290 bin dolarlık makine ve teçhizat alımına gidilecek.

Söz konusu yatırımla ASELSAN'ın yıllık haberleşme cihazı üretim kapasitesi 154 bin 250'ye, haberleşme sistemi sayısı 7 bin 690'a çıkacak.

ASELSAN, 40 yılın u?zerindeki o?zgu?n telsiz tasarım ve u?retim tecru?besiyle ortaya koyduğu telsizler yaklaşık 20 ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor. Savunma tabanlı telsiz/haberleşme sistemleriyle global pazarın iddialı aktörleri arasında yer alan şirket son dönemde mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapıyor.

Yerli baz istasyonu ULAK'ın teslimatlarına başlayan ASELSAN, 5G teknolojisine yönelik teknik altyapı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin, haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmaları arasında uzay teknolojileri, uydu yer sistemleri ve uydu görev yükleri de bulunuyor.

ASELSAN'ın önümüzdeki dönemde elektronik sistemler ve haberleşme alanlarına yapacağı yatırımların toplam büyüklüğü 290 milyon liraya ulaşacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

Kuru kayısı ihracatı arttı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk görevinden istifa etti

SOCAR'dan yeni petrokimya yatırımı planı