ASELSAN'dan 241 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında 240,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile TUSAŞ arasında, bir yurt dışı müşterinin aviyonik sistem ihtiyacına yönelik olarak toplam 240 milyon 647 bin 98 dolar tutarında bir sözleşmenin bugün imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2019-2023 arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle