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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

ASELSAN yine BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

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ASELSAN yine BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

ASELSAN, Borsa İstanbulun (BIST), sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen, bu alanlarda fark yaratan şirketlerin yatırımcılarca ayırt edilebilmesi amacıyla başlattığı sürdürülebilirlik endeksinde aralıksız altıncı kez yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BIST'in endeks için iş birliği yaptığı Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşu, firmaların kurumsal yönetim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, etik ilkeler, insan hakları, istihdam uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri gibi önemli alanlarda yürüttükleri sürdürülebilir faaliyetleri inceliyor ve değerlendiriyor.

Böylece gün geçtikçe önemi artan ve hatta bazı kurumsal yatırımcılar nezdinde en önemli yatırım kriteri haline gelen sürdürülebilirlik konusunda başarılı şirketlere yatırım yapılmasını sağlayacak bir araç oluşturuluyor. Ayrıca şirketlerin bu konuda kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli göstergeler sunuluyor.

ASELSAN, endekse, başlatıldığı 2014 yılında dahil edilen 15 şirketten biri oldu. Şirket, bu yıl da 2018 boyunca endekse kriter teşkil eden alanlarda yürüttüğü ve iyileştirerek devam ettirdiği çalışmaları dolayısıyla endekse dahil edilen 56 şirket arasında yer aldı.

ASELSAN, CDP'DE PUANINI ARTIRDI

ASELSAN ayrıca dünyanın en prestijli ve en kapsamlı çevre girişimlerinden biri olarak bilinen Carbon Disclosure Project'e (CDP) de gönüllü olarak dahil olan Türkiye'deki tek savunma sanayisi şirketi konumunda bulunuyor.

Şirket, karbon salımı alanında geçen yıl boyunca yürüttüğü örnek faaliyetlerle hem küresel hem de ülke ortalamasının üstünde performans göstererek önceki yıl "B" olan puanını "A-" seviyesine yükseltti.

Dünya genelinde savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren lider firmalarla aynı puanı alan ASELSAN, Türkiye'de CDP alanında en yüksek puanı elde eden iki firmadan biri.

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