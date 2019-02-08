Aselsan yeni iş aldı
Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan cirosunda olumlu etki yapacak sözleşme yaptı.
Türkiye'nin savunma sanayi alanında öncü şirketlerinden Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan 2020'ye kadar teslim edilmesi beklenen güvenlik sistemleri konusunda anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında 58.3 milyon lira ve 21.3 milyon dolar ödeme alınacak.
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda 58.300.000 TL + 21.300.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığının, tarafımıza 08.02.2019 tarihinde ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.
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