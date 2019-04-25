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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

ASELSAN Tekno Macera platformunu tanıttı

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ASELSAN Tekno Macera platformunu tanıttı

ASELSAN Tekno Macera projesiyle 6-12 yaş grubundaki çocuklara teknolojide üretken olmayı hedefleyen faaliyetler düzenleyecek.

Savunma Sanayii Başkanlığınca himaye edilen projenin tanıtımı Bilkent Otel ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman töreniyle gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında Tekno Macera Web Sitesinde yer alan öğretici makaleler, eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar ve oyunlar, bilgilendirici haber yazıları ve küçük yarışmalar bulunuyor. 

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, lansmanda yaptığı konuşmada, geleceğin yerli ve milli teknolojisi için bugünün çocuklarına yapılan eğitimlerin ve projelerin hayati önemde olduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin doğru insan kaynağı için kabiliyetleri bularak iyi eğittiğini belirten Şeker, "Türkiye’nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor. Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekli" dedi.

Şeker, ASELSAN’ın Tekno Macera platformuyla ülke geleceğine yaptığı yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"MİLLİ TEKNOLOJİNİN TEMELİ BUGÜNÜN ÇOCUKLARIYLA ATILACAK"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de milli teknolojiler hedefi doğrultusunda geleceğin temellerinin bugünün çocuklarıyla atılacağını belirtti.

Projenin bu kapsamda çocuklara teknolojiyi öğretmek için kurulduğunu kaydeden Görgün, "ASELSAN olarak yerli ve milli teknolojik ürünler için çocuklarımızın bilim ve teknoloji odaklı oyunlar ile düşünme, keşfetme, tasarlama ve üretimi öğrenmelerini hedefliyoruz." diye konuştu. 

Görgün, ASİL Platformu kapsamında kurulan Tekno Macerayla çeşitli oyunlar, yarışmalar, deneyler, aktivitelerle çocukların akılda kalıcı ve aktif yöntemlerle teknolojiyi tanıyacaklarını aktardı. 

Öte yandan proje kapsamında farklı alışveriş merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerle çocuklara interaktif uygulamalarla kod okur-yazarlığı, fen bilimi deneyleri ve mühendislikler hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanıyor. 

Açılış konuşmalarının ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün tarafından Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker’e plaket takdim edildi. 

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