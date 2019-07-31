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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.07.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak

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Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak

Konya Savunma Sanayi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Aselsan ile ortak yapacakları Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın açılışını, 17 Aralık 2020 tarihinde Mevlana’yı anmak için düzenlenecek olan Şeb-i Arus törenleri sırasında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Konya’daki 24 girişimci tarafından kurularak, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’na yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi’nin, ilk genel kurulu yapıldı.

Konya Sanayi Odasında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Konya Savunma Sanayi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, inşaatın yapımı için ihale sürecinin hazırlandığını ifade ederek, ”Şu anda fabrika sahamızda zemin etütleri yapılıyor. İnşaat yapım ihale sürecine hazırlanıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde fabrikanın yapımına başlayacağız. Hedefimiz, 2020 yılının Aralık ayına kadar yatırımımızı tamamlayarak, Şeb-i Arus törenlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştirmek" dedi. 

Koyunca, Konyada güçlü bir savunma sanayi ekosistemini kurmak için çalıştıklarını, Aselsan ile Konyalı girişimcilerin hayata geçireceği Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın bunun en kritik adımlarından biri olduğunu kaydetti. Yapılacak fabrikanın bulunduğu 1.8 milyon metrekarelik alanın, endüstri bölgesi olarak hayata geçirileceğini ifade eden Koyuncu, şunları söyledi:

”Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. olarak, fabrikamızın kurulacağı alanın endüstri bölgesi olması için başvurumuzu yaptık. Aselsan fabrikamızın da bulunduğu, bu 1.8 milyon metrekarelik alanı bakanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle endüstri bölgesi olarak hayata geçirdiğimizde, Konya çok güçlü bir savunma sanayi ekosistemine sahip olacak. Bu endüstri bölgesi Konyanın hem savunma sanayindeki üretim yeteneklerinin artması hem de yüksek katma değerli üretim kabiliyetimizin gelişmesi için son derece kritik. Bu endüstri bölgesini, Konyadaki tüm üretim ekosisteminin gelecek vizyonuna katkı sunacak bir gelişme olarak görebiliriz."

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