Aselsan iş aldı
Aselsan yurt dışında bir müşterinin isteği üzerine aviyonik sistem üretimi yapacak ve 240 milyon dolar gelir elde edecek.
Aselsan, TUSAŞ ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ihale aldı. Yurt dışındaki bir müşterinin talebi üzerine aviyonik sistem üretimi yapılacak. 2023 yılına kadar teslimatı yapılması beklenen üründen 240.6 milyon dolar gelir elde edilecek.
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
ASELSAN ile TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında, bir yurtdışı müşterinin aviyonik sistem ihtiyacına yönelik olarak toplam 240.647.098,- ABD Doları tutarında bir sözleşme 12/02/2019 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatlar 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir
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